شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 ل 70 % على جميع المنتجات لمدة 4 أيام

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية لشركات عبد الله العثيم هي شركات عدة منها شركة العثيم للاستثمار: الشركة في مطلع الشركات المهنية بمجال الإنشاء والإدارة وتشغيل مجمعات تجارية كبيرة، ولديها أيضًا سلسلة من مجمعات (العثيم للتسوق) داخل المملكة العربية السعودية، وهو في الأساس نظام مجمع تجاري ضخم صحيح الآن، لديها 8 مجمعات تجارية واسعة النطاق بمساحة إيجار تزيد عن 5 ملايين قدم مربع. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على الأجهزة والإلكترونيات: تخفيضات العثيم صانع طعام كينوود، قوة 220 فولت، يقدم مقابل سعر 229 ريال سعودي.

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