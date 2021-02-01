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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية السعودية ومهرجان خصومات فبراير عروض التوفير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية السعودية وخصومات شهر فبراير تنهال كل يوم على عشاق التسوق والمتسوقين الذين يرغون الحصول على أفضل السلع والمنتجات من حيث الجودة والسعر، كما أن هايبر بنده السعوديه يقدم لكم خصومات وعروض متجددة على المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والجوالات وغيرها فى شهر فبراير من المنتجات التي يحتاج لها المستهلك ويريد الحصول عليها بأقل الأسعار واقوى الخصومات
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عروض بنده الاسبوعية السعودية وخصومات شهر فبراير
كل يوم يقدم سوبر ماركت بنده السعوديه عروض مختلف هلشهر فبراير ومهرجان التخفيضات عن الذي تسبقها وهذا يساعد المستهلكين الحصول على السلع الذي يريدونها بأقل الأسعار وأعلى الخصومات:
- عبوة بطاطس شيبس بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 14.75 ريال سعودي، 2 كيس سكر ناعم / خشن الأسرة بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي، كرتونة حليب طويل الآجل كامل الدسم السعودية 12* 1 لتر بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال سعودي.
- علبة مرقة دجاج ماجي 16% زيادة بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي، عبوة جبنة كريم قابلة للدهن بطعم شيدر المراعي بسعر 19.95 ريال سعودي.
- كيلو كفترة بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي، كيلو نقانق بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال سعودي، كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال سعودي.
خصومات فبراير عروض التوفير 2021
يوجد الكثير من العملاء الذين يقوموا بالتعامل مع سوبر ماركت بنده السعودى ويشهدوا بأنه من أفضل الأسواق التي يترددون عليها لقضاء طلباتهم واحتياجاتهم اليومية، لذا قدر بنده كل هذا ويحرص على أن يقدم للجميع أقوى الخصومات والعروض منها:
- علبة أفخاذ دجاج 450 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من أن تكون بسعر 9.50 ريال سعودي، علبة شاورما الدجاج بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من أن تكون بسعر 19.95 ريال سعودي.
- علبة أجنحة دجاج طازجة الوطنية بسعر 3.25 ريال سعودي، علبة سمان استرا 600 جرام 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال سعودي، كيلو جمبري مطبوخ بحري بسعر 27.75 ريال سعودي، كيلو قاروص بحري 22.95 ريال سعودي.
- كيلو سمك بلطي 19.95 ريال سعودي، كيلو جمبري مزرعة 30.95 ريال سعودي، كيلو جمبري مزرعة بسعر 25.95 ريال سعودي، كيلو جمبري منظف بسعر 59.95 ريال سعودي، كيلو هامور بسعر 39.95 ريال سعودي.
- جمبري مطبوخ بحري بسعر 27.75 ريال سعودي، كيلو قاروص بحري 22.95 ريال سعودي.
- كيلو سمك بلطي 19.95 ريال سعودي، كيلو جمبري مزرعة 30.95 ريال سعودي، كيلو جمبري مزرعة بسعر 25.95 ريال سعودي، كيلو جمبري منظف بسعر 59.95 ريال سعودي، كيلو هامور بسعر 39.95 ريال سعودي.
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