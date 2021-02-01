نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة اقوى مهرجان تخفيضات بالمملكة خصومات تصل إلي 35% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة، اقوي عروض المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده، عروض المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده على تشكيلة متميزة من التمور العربية الأصلية يوفرها لكم هايبر ماركت بنده خلال هذا الأسبوع، حيث تقدم لكم أَسواق هايبر ماركت بنده تمور المملكة اللذيذة من أصناف التمر السكري والْرشودية والخلاص، كل ذلك يأتيكم بأفخم الجودات وأنسب الأسعار التي تناسب جميع أذواق عملاء هايبر ماركت بنده.

عروض بندة

عروض تمور المملكة اللذيذة من هايبر ماركت بنده

الصنف تمر سكري محلي عرجون، وزن العبوة واحد كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(7.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف تمر سكري مكنوز الأصيل، ثمن الكيس الواحد الحالي(8.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف رشودية محلي من إنتاج شركة تمارا للتمور، وزن العبوة واحد كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(7.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات بندة

مجموعة مختارة من اقوى عروض بندة المنتقاة خصيصاٌ لكل عملائنا الكرام بجميع فروع بندة داخل المملكة العربية السعودية.

الصنف خلاص ذهبي من إنتاج شركة تمارا، ثمن الكيس الواحد الحالي(10.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف تمر سكري رطب محلي عرجون، وزن العبوة واحد كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(12.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف تمر خلاص فاخر الأصيل، ثمن الكيس الواحد الحالي(8.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

تخفيضات بندة

عروض بندة على أنواع تمور أخرى كل هذا واكثر ستجدونة داخل هايبر ماركت بنده