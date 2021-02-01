شوف عروض جرير الاقوى فى تاريخ المملكة خصومات لن تتكرر

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عمر شويل - جدة عروض جرير، المملكة العربية السعودية من مكتبات جرير، عروض المملكة العربية السعودية من مكتبات جرير بجميع فروعها، تأتيكم بعروض لا خثر لها على الأجهزة الإلكترونية المتميزة، ومنها أجهزة الآيباد من إصدار برو من إنتاج شركة أبل المتصدرة لصناعة الإلكترونيات على مستوى العالم، وكذلك توفر مكتبات جرير مجموعة متميزة من احدث أجهزة الآيباد من إصدار آير الحديث، كل ذلك بأرخص الأَسعار وأضخم تشكيلة من الموديلات التي تناسب أذواق جميع العملاء.
عروض جرير
عروض أجهزة الآيباد أبل برو من مكتبات جرير
- الصنف جهاز أبل إصدار سنة 2020، آيباد برو كمبيوتر لوحي واي فاي، الشاشة بمَقاس 12.9 بوصة، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، ناند فلاش، معالج ثماني النواة، اللون رمادي، ثمن الجهاز الحالي(4449) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 254 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.
خصومات جرير
احدث خصومات جرير علي الاجهزة اللوحية من ضمن اقوى العروض التى يقدمها جرير فى اسبوع التخفيضات الكبرى بجميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العرية السعودية.
- الصنف جهاز أبل إصدار سنة 2020، آيباد برو كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، الشاشة بمَقاس 12.9 بوصة، سعة الذاكرة الداخلية واحد تيرا بايت، معالج ثماني النواة، اللون رمادي، ثمن الجهاز الحالي(7399) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 422 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.
تخفيضات جرير
تخفيضات وعروض جرير علي أجهزة الآيباد آير من ماركة أبل كل ذلك متوافر بجميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العرية السعودية.
- الصنف أبل آيباد آير كمبيوتر لوحي مزود بخاصية واي فاي، الشاشة بمقاس 10.9 بوصة، سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت، اللون أخضر، الجيل الرابع، ثمن الجهاز الحالي(2799) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
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