نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات جرير مجموعة متميزة من العروض التي يتم توفيرها بجميع فروع المكتبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير مجموعة متميزة من العروض التي يتم توفيرها بجميع فروع المكتبة داخل المملكة العربية السعودية، ولابد أن تتعرف عليها حتى لا تفوتك، ولم تشمل عروض جرير الأدوات المكتبية بل اتسعت لتصل إلى الأجهزة الإلكترونية الحديثة، حيث تضمنت العروض الأخيرة خصومات على الهواتف الذكية من الماركة العالمية هواوي، كما شملت العروض والتخفيضات اللوحات المغناطيسية واللوحات الذكية، وكل هذا بأسعار نادرة المثال.

عروض جرير

تعد مكتبة جرير مكتبة ممتازة ذات أكثر من فرع بالمملكة العربية السعودية، كما يستمر عملها إلى 11 ليلاً، وهذا يجعلها المتجر الأفضل في السعودية الذي يستطيع الجميع أن يحصلوا منه على ما يريدون بالوقت الذي يريدونه فيه، وتقدم المكتبة في هذه الأثناء مجموعة عروض أكثر من ممتازة، تلك العروض مقدمة على الهواتف وعلى الأدوات المكتبية، ولقد جاءت عروض جرير على الهواتف كالآتي:

هواوي ماتا 40 برو

السعة التخزينية للهاتف هي 256 جيجا بايت، ويأتي الجهاز باللون الأسود، ويعمل الهاتف بتقنية 5G، أما عن شاشة الهاتف فهي بحجم 6.67 إنش وما يخص الكاميرات الخلفية فيوجد بالجهاز 3 كاميرات خلفية 40+20+12 ميجا بكسل، وتتميز كاميرات الهاتف بالدقة والوضوح، والكاميرا الأمامية للهاتف 13 ميجا بكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الأندر ويد الإصدار 10 منه، والثمن الحالي للهاتف هو 3599 ريال سعودي وهذا بدلا من 4099 ريال، ليصل بذلك التخفيض إلى 700 ريال سعودي أي بنسبة 13٪، وسعر الهاتف في العرض يأتي شامل لقيمة الضريبة المضافة، وتوجد ميزة أخرى لشراء هواوي ماتا 40 برو من مكتبة جرير ألا وهي أنك تستطيع أن تقسط ثمن الهاتف على عامين بقسط شهري 205 ريال سعودي.

تخفيضات جرير

تقدم المكتبة للمواطنين أجدد العروض والتخفيضات على اللوحات الممغنطة من نوع روكو بجميع فروعها، كالآتي:

سبورة ممغنطة من الجانبين بيضاء اللون تأتي مع الحامل الخاص بها من روكو، وذات حجم 150×90 سنتيمتر ب689 ريال سعودي، وهذا الثمن شامل لقيمة الضريبة المضافة.

سبورة روكو بلون أبيض ممغنطة ذات حجم 240×120 سنتيمتر بسعر 579 ريال سعودي، وهذا السعر شامل لضريبة القيمة المضافة.

كانت هذه عروض جرير الجديدة على الهواتف الذكية والتي تم إطلاقها لجميع المواطنين بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، وقدمنا أيضاً الخصومات التي عرضتها المكتبة على اللوحات الممغنطة، نتمنى أن تزوروا الفرع الأقرب إليكم وتستمتعوا بالعروض والتخفيضات الموجودة به.