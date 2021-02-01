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عمر شويل - جدة طريقة تسمين الوجه والخدود بشكل طبيعي والتي تجعل شكل الفتاة او السيدة بشكل عام أصغر في السن ويجعلها أكثر تألقا واشراقا، وتعد مشكلة الوجه النحيف أحد أكثر المشكلات التي تسبب عدم ثقة الفتيات في أنفسهم لما قد يبديه الوجه من أعراض الضعف والذبول، وغالبا ما تلجأ بعض السيدات الى عمليات النفخ والتدخل الجراحي

مما قد يسبب آثار جانبية كبيرة بخلاف الأسعار الباهظة والمكلفة لمثل تلك العمليات التجميلية، ولذلك جهزنا لكم عدد من الوصفات الطبيعية التي تمكنك من نفخ الشفاه والوجه بشكل طبيعي تابع القراءة خلال السطور القادمة.

وصفات طبيعية لتسمين الوجه والخدود

هناك عدد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بالقليل من التكاليف والتي تحقق لك نتيجة من اول استخدام ومن تلك الوصفات؛ وصفة الخميرة وماء الورد، وصفة زبدة الشيا، وصفة الالوفيرا.

وصفة الخميرة وماء الورد

يتم تحضير 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية مع إضافة 2 ملعقة صغيرة اخرى من العسل الأبيض في وعاء ويضاف القليل من ماء الورد، ويقلب جيدا ويوضع الخليط في الثلاجة حوالي عشرة دقائق، ثم يطبق الخليط على منطقة الخدين والشفاه حوالي ساعة ويغسل بعدها بماء بارد، ولا أفضل النتائج يتم تكرار الأمر بشكل يومي.

زبدة الشيا لنفخ الوجه والشفاه

تعد زبدة الشيا أحد أهم المنتجات الطبيعية التي تحتوي على فيتامين أي وعدد من الأحماض الأمينية والدهنية التي تساعد البشرة في التخلص من التجاعيد وشد الجلد والحفاظ على نضارة البشرة، ويتم أخذ مقدار مناسب من زبدة الشيا وتوزيعه على بشرة نظيفة والقيام بتدليك البشرة بواسطة أطراف الأصابع حوالي 10 دقائق، ويترك علي البشرة ربع ساعة إضافية، ويغسل بعدها بماء بارد، وتكرر الأمر بشكل يومي للحصول على افضل النتائج.