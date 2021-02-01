نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات قوية من بنده فبراير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرف اليوم على عروض بنده حيث أن شركة بنده تعمل على تقديم الكثير من العروض الأسبوعية، على المنتجات والسلع الغذائية التي تكون ضرورية بالنسبة إلى الكثير من العملاء، بالإضافة إلى أنها تحرص على تقديم عروض تفيد المهتمين بمنتجات العناية الشخصية، أو العناية بالمنزل، وتتيح الشركة التعرف على هذه العروض من خلال الموقع الخاص بها، حيث يكون سهل للجميع الوصول إلى التحديثات الجديدة التي تخص العروض بشكل مستمر.
عروض بنده
هناك الكثير من العروض والتخفيضات التي تقدم من خلال شركة بنده، على العديد من المنتجات والسلع، وتتمثل هذه العروض فيما يلي:
- تقدم إليكم بنده سعر 2 علبة من معجون الأسنان كلوس أب، بحجم 120 مللي، بسعر 12 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.
- بينما وصل سعر معجون الأسنان اكستريم ريد بالنعناع، بحجم 125 ملي الىع 11 ريال بدلا من 20.
- وأما معجون الأسنان ثري دي اكستريم بالنعناع، حجم 125 ملي، فقد وصل السعر 16 ريال سعودي بدلاً من 22.
- وصل سعر معجون أسنان ثري دي كريست، حجم 75 مللي في العروض الاسبوعية من شركة بنده، إلى 20 ريال سعودي بدلا من 35.
- تستطيع شراء فرشاة الأسنان المعروفة أورال بي برو، بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال.
عروض بنده على المأكولات البحرية
كما أن شركة بنده تقدم الكثير من العروض والتنزيلات، التي تشمل المأكولات البحرية المفضلة لدى الجميع، وتتمثل العروض كالآتي:
- يصل سعر الجمبري المطبوخ في هايبر بنده إلى سعر 28 ريال سعودي.
- بينما وصلت تنزيلات بنده على القاروص البحري إلى 23 ريال للكيلو.
- وبالنسبة إلى السمك البلطي، فإن سعره وصل إلى 20 ريال سعودي.
- الجمبري المزارع، وصل سعره إلى 31 ريال سعودي، أما الجمبري المنظف، فإن سعره يصل داخل العروض إلى 60 ريال.
عروض وخصومات قوية من بنده
وتواصل شركة بنده الكثير من التنزيلات للمنتجات الآتية:
- يصل سعر الهامور إلى 40 ريال سعودي.
- بينما وصل سعر نسره إلى 10 ريال للكيلو الواحد.
- سعر الفيليه السلمون يبلغ نحو، 67 ريال للكيلو.
- ستيك سلمون يكون سعره 55 ريال سعودي، بالنسبة للكيلو.
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