نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض لولو ماركت من أكبر المؤسسات التجارية التي لاقت سيط واسع ومرموقة في العالم، وقد قامت بفتح فروع جديدة في أغلب البلدان العربية، بعدما لاقت نجاح كبير في المنطقة العربية، حيث تقدم عروض جيدة بأسعار مخفضة وتقدم خدمات للبيع بالتجزئة للتجار، كما أنها توفر الكثير من المنتجات التي تشبع رغبات السوق المصري من مستلزمات المدارس والأطعمة المصرية.

عروض لولو ماركت

توفر أسواق لولو مارك عروضًا خاصة وخصومات على أدوات المطبخ المختلفة والأدوات المنزلية والتي نعرضها كالتالي:

قدر الضغط ذو الشفتين الخاص بي 7 لترات 65 لترًا بدلًا من 110 ريال.

أواني الضغط تيفال 9 لترات مقابل 500 بدلًا من 850 ريال.

قدر الضغط المصنوع من الألمنيوم في السيف بسعر 110 ريال بدلاً من 141 ريال.

الضغط الممتاز بسعر 140 بدلاً من 210 ريال.

طنجرة ضغط 6 لترات و 600 ريال بدل 900 ريال.

ضغط تيفال كليبسو 900 بدل 1300 ريال.

جرانيت شيفلاين ضغط 10 لتر بسعر 110 بدل 220 ريال.

طقم أواني طهي من الجرانيت مكون من 8 قطع يمكن استخدامه مقابل 350 ريالًا.

مجموعة من 9 قطع من أواني الطبخ acki ، والتي يمكن شراؤها مقابل 300 ريال.

طنجرة ضغط Schiffline، والتي يمكن شراؤها مقابل 110 ريال.

مجموعة أواني طهي Korkmaz astra ، مجموعة 14 قطعة ويمكن شراؤها 600 ريال، و 11 قطعة لطبخ بـ 340 ريالا.

طقم طبخ بونيرا 9 قطع بسعر 340 ريال.

قدر سيراميك شيف لاين (70 ريال)، طقم طبخ تيفال 7 قطع بسعر 190 ريال.

طقم طبخ برستيج 7 قطع بسعر 180 ريال.

عروض لولو هايبر الغذائية

توفر أسواق لولو أفصل السلع الغذائية بأسعار جيدة جدا، كما أنه يسعى الكثير من التجار لأخذ بضائعهم منهم بسبب تقديمهم أسعار في متناول الجميع، نعرض لكم أسعار جميع الأطعمة في السطور القليلة القادمة على النحو التالي:

أرز أبو كاس (بسمتي) 5 كيلو 30 ريال.

كيلو من الجبن الرومي 30 ريال.

10 قطع دجاج فيليه 1200 كيلوغرام 96 ريال.

زيت شمس 2 ونصف لتر 20 ريال.

كيس بصل ب 5 ريال.

كيلوغرام واحد من المانجو بـ 7 ريالات.

كيلو من التفاح بسعر 5 ريال.

تعرف أسواق لولو أنها توفر الكثير من المستلزمات والاحتياجات اليومية بأسعار جيدة، ولذلك قدمنا لكم عروض لولو ماركت الخاصة بالمستلزمات المنزلية والغذائية.