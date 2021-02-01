نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب، يعد الحصول على حواجب كثيفة وثقيلة من أحد الأمور التي تبحث عنها الفتيات والسيدات وتتطلع اليها بشكل كبير نظرا لكون أكثرهم تعانى من قلة الكثافة بالحواجب وتساقط الشعيرات الخاصة به، وتعد الحواجب من أهم مظاهر الجمال التي تتطلع اليها الفتيات

ولذلك فقد حرصنا على احضار عدد من الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها العمل على زيادة كثافة الحاجبين، ومن الجدير بالذكر أنه يجب البحث أولا عن سبب تساقط الشعيرات والتي قد تنتج عن سوء التغذية او التعرض لأمراض جلدية او التقدم في العمر، أو عوامل وراثية إلى آخره.

وصفة زيت الخروع لتكثيف الحواجب

يعد زيت الخروع هو أحد أهم الزيوت الطبيعية التي تدخل في العديد من العلاجات والوصفات الطبيعية التي تساعد على زيادة كثافة الشعر لكونه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة الي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وكذلك مضادات الاكسدة التي تساعد على مقاومة أعراض الشيخوخة المبكرة وبالتالي زيادة قوة بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية.

ويتم استخدام زيت الخروع من خلال نقع قطنة في مقدار به زيت الخروع ويتم تدليك منطقة الحاجبين بها ويكون التدليك برفق لمدة 3 دقائق، ويترك على الحاجبين حوالي نصف ساعة، ويفضل تركه طوال الليل ويغسل بعدها بماء فاتر، و لأفضل النتائج يتم تكرير الأمر بشكل يومي.

وصفة زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون أحد الزيوت الغنية بفيتامين أي ويتم استخدامه من خلال تدليك الحاجبين به لمدة 5 دقائق ويترك طوال الليل، ويغسل في الصباح بماء دافئ، كما يمكن مزج مقدار زيت الزيتون مع العسل وتركه على الحاجبين لنصف ساعة لأفضل النتائج يتم استخدام الوصفة بشكل يومي وستلاحظين الفرق خلال الأسابيع المقبلة.