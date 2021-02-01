نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتفتيح الكوع والركبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات وخلطات طبيعية لتفتيح الركبة والكوع والتي يبحث عنها مختلف السيدات والفتيات بالأخص من هم مقبلين على الزواج، وغالبا ما تعاني السيدات والفتيات من جفاف في منطقة الكوع والركبة مما يؤدي إلى اسمرار البشرة بهما نتيجة لتراكم الجلد الميت أو التعرض للإصابة بأحد أنواع الاكزيما أو التعرض لاشعة الشمس المباشرة إلى اخره من الأمور، ومن خلال هذا الموضوع نتعرف على أكثر الوصفات الطبيعية للتخلص من اسمرار الكوع والركبة في اسرع وقت.

اسمرار الركبة والكوع

في البداية يجب أن نعلم السبب حول اسمرار الكوع والركبة من أجل تلقي العلاج المناسب للتخلص من هذا الأمر، والذي قد يكون بسبب الشيخوخة وتقدم العمر، او الاحتكاك، او فقد عنصر الترطيب والجفاف المستمر مما يؤدي لتراكم الخلايا الميتة على طبقة الجلد، الإصابة بأحد أنواع الاكزيما، أو التعرض للشمس.

وصفة الليمون وزيت الزيتون

يتم تحضير مقدار من عصير الليمون مع زيت الزيتون في وعاء عميق قليلا مع إضافة ملعقة من السكر وأخرى صغيرة من الملح ويخلط المزيج جيدا ويتم تطبيق الخليط على الكوع والركبة ويترك حوالي ساعة، ويغسل بعدها بماء دافئ وتجفف المنطقة جيدا، والافضل النتائج يتم تكرار الأمر 3 مرات أسبوعيا.

وصفة بالالوفيرا واللبن

يتم تحضير ربع كوب من اللبن الحليب في وعاء مع مقدار مناسب من جيل الالوفيرا ويتم مزج الخليط جيدا وتقوم بتدليك الركبة والكوع بها قبل النوم ويغسل في الصباح بماء دافئ، مع التنشيف الجيد بعدها، ويكرر الأمر يوميا.

خلطة عصير الليمون وجوز الهند

في وعاء صغير يتم وضع القليل من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ويمزج جيدا، ولتقوم بعدها بتدليك الركبة والكوع جيدا ويترك على البشرة إلى أن يمتص، ويتم تكرار الأمر بشكل يومي لمدة أسبوعين.