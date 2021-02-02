نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات اليوم خصومات رائعة 70% أيفون هواوي سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات اليوم داخل المملكة العربية السعودية وخصومات تصل إلي 70% علي هواتف أيفون وخصومات تصل إلي 47% علي جوالات هواوي عروض جرير للجوالات أيضاً تشمل الخصم 70% علي فئات جوالات سامسونج أيضاً داخل فروعه علي مستوي المملكة العربية السعودية وهذا العرض هو الأقوى خلال شهر فبراير الحالي وفرصة لا بد من أنتهازها للشراء فهي فرصة تعتبر الأقوى علي مستوي الخصومات سوق جرير للجوالات يشمل هذه الخصومات في فروع كثيرة منتشرة علي مستوي المملكة العربية السعودية كما أن أسعار الجوالات في جرير معروضه بشكل يجذب أي شخص يريد شراء جوال وسنعرض الأسعار الخاصة بكل فئات الجوالات التي عليها عرض خصم كما شملت تخفيضات جرير للجوالات كبيرة علي فئات مختلفة من أصدارات الجوالات سواء جوالات أيفون أو سامسونج أو هواوي كما تقدم جرير للجوالات عروض مذهلة ليس لها مثيل علي مستوي فروع الجوالات علي مستوي المملكة العربية السعودية سوق جرير للجوالات وعروضه عليها تشمل عروض شهر فبراير 2021 .

عروض مكتبة جرير للجوالات اليوم الخاصة بجوالات أيفون داخل فروعه المختلفة علي مستوي السعودية :-

الجوال الأول للخصم علي جوال أيفون PROMAX12 والسعة التخزينية له 512GB والذاكرة العشوائية للهاتف 6GB ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G والعرض علي الجوال بألوانه الأزرق والجرافيتي والذهبي وسعر الجوال بعد الخصم 6699 ريال سعودي لعرض شهر فبراير . تخفيضات جرير للجوالات علي جوال IPHONE12 MINI السعة التخزينية 256GB والذاكرة العشوائية 4GB ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتم طرحه بالألوان الأسود والأبيض والأحمر والأخضر وسعره 4049 ريال سعودي . سوق جرير للجوالات والعرض الخاص بالخصم علي جوال IPHON12 PRO والسعة التخزينية 512GB والذاكرة العشوائية 6GB ويدعم شبكات الجيل الخامس متوفر بالألوان الجرافيتي والأزرق والفضي وسعر الهاتف بالعرض 6199 ريال سعودي . العرض علي جوال IPHONE12 والسعة التخزينية 256GB والذاكرة العشوائية 4GB ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتم طرحه بعرض الخصم بالألوان الأزرق والأبيض والأخضر والأسود بسعر بعد الخصم 4549 ريال سعودي . جرير للجوالات والخصم علي جوال IPHONE11 PROMAX والسعة التخزينية 512GB والذاكرة العشوائية 4GB ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G وتم طرحه بالألوان الأخضر والفضي والذهبي واللون الرمادي الفلكي وسعر الجوال بالخصم 5999 ريال سعودي . الخصم علي جوال IPHONE11 والسعة التخزينية 256GB ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G وتم طرحه بلون واحد وهو الأبيض والسعر بالخصم 3499 ريال سعودي .

عروض الجوالات هواوي لهذا الشهر الحالي وتشمل خصومات علي خمسة فئات من الجوال :-

العرض الأول علي جوال HUWAWI METP 30 RO والسعة التخزينية 256GB ويدعم شبكات الجيل الرابع وتم طرحه بالألوان الفضي واللون الأسود وتم الخصم علي الجوال وسعره الحالي 2099 ريال سعودي علي جميع الفروع .

العرض الثاني علي جوال HUWAWI 40 PRO والسعة التخزينية للجوال 256GB ويدعم شبكات الجيل الخامس وتم طرحه باللون الفضي واللون الأسود وسعر الجوال بالخصم 2999 ريال سعودي .

العرض الثالث علي جوال HUWAWI MET 40 PRO والسعة التخزينية للجوال 256GB ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتم طرحه باللون الأسود واللون الفضي وسعر الجوال بالخصم 3599 ريال سعودي من مكتبة جرير للجوالات .

العرض الرابع علي جوال HUWAWI P40 PRO PLUS والسعة التخزينية 512GB ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتم طرحه باللون الأسود السيراميك واللون الأبيض وسعر الجوال شامل الخصم 4319 ريال سعودي .

العرض الخامس من تخفيضات جرير للجوالات علي جوال HUWAWI P40 والسعة التخزينية للجوال 128GB ويدعم شبكات الجيل الخامس وتم طرحه باللون الفضي فروست واللون الأسود وسعر الجوال شامل الخصم 2399 ريال سعودي في فروع سوق جرير للجوالات .

عروض جرير للجوالات علي ماركة SAMSUNG في الفروع علي مستوي المملكة العربية السعودية :-

العرض الأول علي جوال SAMSUG GALAXY ZFOLD 2 والسعة التخزينية للهاتف 256GB ويدعم الجيل الخامس 5G وتم طرح الجوال باللون البرونزي واللون الأسود وسعر الجوال بالخصم 7199 ريال سعودي . العرض الثاني علي جوال SAMSUG NOTE 10 PLUS والسعة التخزينية 256GB ويدعم شبكات الجيل الرابع ومتوفر بالألوان الأبيض أورا والأسود أورا والفضي أورا وسعر الجوال بالخصم 2499 ريال سعودي من جرير للجوالات . العرض الثالث علي جوال SAMSUNG GALAXY S10 PLUS DUAL والسعة التخزينية 128GB ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G وتم طرحه بالألوان الأزرق الزجاجي والأبيض السيراميك واللون الأسود وسعر الجوال بالخصم 1999 ريال سعودي من عروض مكتبة جرير للجوالات .

عروض مكتبة جرير للجوالات اليوم التي تشمل الخصومات الرائعة لشهر فبراير علي فئات الجوالات أيفون وسامسونج وهواوي والتي تم عرض كافة التفاصيل علي الهواتف والتي يسري عليها الخصم في جميع الفروع علي مستوي السعودية يمكنكم زيارة الفروع ومعرفة كافة التفاصيل والأشكال والألوان والمميزات الخاصة بكل هاتف داخل الفروع .