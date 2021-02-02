نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ الفلانتين داي 2021 وسبب ومظاهر الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاريخ الفلانتين داي 2021 , عَيد الحب أو الفلانتين داي هو أحد المناسبات السعيدة التي يَنتظرها عدد كبير من الأشخاص للتعبير فيها عن حبهم وشعورهم تَجاه من يَحبونهم بإرسال رسائل الحب، وتبادل الهدايا، ولَهذا يَبحث الجميع عن تاريخ الفلانتين داي لهذا العام حتى يَستطيعون التَجهيز له من أجل أن تَكون الاحتفالية مُختلفة عن العيد الماضي، وتَنال على إعجاب الشريك.

تاريخ الفلانتين داي 2021

يَختلف عدد كبير من الأشخاص على تاريخ الفلانتين داي، لأنه يُوجد اثنان من التواريخ المُختلفة للاحتفال بَعيد الفلانتين داي، الأول وهي عيد الحب العالمي الذي يَتم الاحتفال به في يوم الرابع عشر من فبراير من كل عام، لأنه هذا هو اليوم الذي تَم تَخصيصه للاحتفال بذكرى القديس فالنتين.

أما التاريخ الثاني للاحتفال بَعيد الحب أو الفلانتين داي وهو خاص بالمصريين فقط يوم 4 من شهر نوفمبر، وكان السبب في الاحتفال به هو أن في يوم ما رأى أحد الأشخاص جنازة لرجل لم يَكن فيها سوى ثلاث أفراد فقط.

وعندما سأل عن حياة هذا الرجل علم أنه لم يَجد من يحبه وهم لم يُحب أحدًا قط، ومن هنا جاءت فكرة الاحتفال بعيد الحب والذي لا يَقتصر على حب الشريك فقط، بل حب الأصدقاء، وأفراد العائلة.

أما عن تاريخ الفلانتين داي 2021 العالمي فسوف يوافق الأحد الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الحالي.

ما هو سبب الاحتفال بالفلانتين داي؟

يأتي اسم فالنتين نسبة لأحد القديسين الذي قام بَتزويج الجنود أثناء الحروب، بَعد أن تَم مَنعهم من الزواج، حتى لا يتشتت ذهنهم أثناء الدفاع عن الإمبراطورية الرومانية، وهو رأى أن هذا شكل من أشكال الاضطهاد الذي يُمارس مع الجنود.

ولَهذا عزم على أن يَجمع المًحبين بالرباط المقدس وقام بَتزويجهم سرًا، وعندما تَم معرفة ما قام به تم الحكم عليه بالإعدام، ومن ذلك الوقت تم تَخصيص هذا اليوم للاحتفال بَعيد الحب و فالنتاين داى.