نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروفة زواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مساء الخير استاذة نيفين .. انا شاب وقررت الزواج لكن بصراحة كنت خايف اتدبس في جوازة ما الاقيش فيها المتعة والانبساط .. الفكرة فضلت في دماغي طول حياتي تقريبا .. ولما ارتبطت دلوقتي بقالي تقريبا ٦ شهور وخلاص قربت اتجوز .. المهم .. انا اقنعت من فترة خطيبتي اننا نعاشر بعض معاشرة كاملة كبروفة للزواج علشان لما الاقي اي شيء ضايقني ابلغها بيه قبل ما نتجوز وتبقي عارفة واحنا علي البر ايه اللي بيبسطني وايه اللي بيضايقني .. وفعلا حصل والبنت قبلت الاقتراح ولانها بتحبني مكنتش بتعترض علي اي حاجة .. وعيشنا فترة طويلة كاملة لكن المصيبة اللي انا فيها دلوقتي هي اكتشافي انها ما تصلحش زوجة من نواحي كتير غير الناحية الجنسية وحاسس اني مش هقدر اكمل الجوازة دي .. مشكلتي الوحيدة في اني آخد قرار الانفصال ان البنت فقدت عذريتها .. وانا محتاج من حضرتك مساعدة علشان اقدر احل الموقف من غير ما اهلها يعملولي مشاكل .. وشكرا جزيلا وارجو الرد سريعا .. م. ع

فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

يا فندم .. يا فندم .. حرام عليك .. سيادتك طالب مني مساعدة ومشاركة للقضاء علي حياة انسانة بالكامل ؟ سيادتك عفوا انسان غير مسؤول من البداية ويمكن طول عمرك .. يعني توصل بيك الجرآة من الاساس انك تقنع بنت لمعاشرتك عشان تجرب ؟ الحق مش عليك لواحدك دة عليها كمان .. .. انا اسفة انا هرد باختصار قبل ما افقد اعصابي برد غير لاءق.. كل اللي اقدر اقوله اتقي الله لاني متآكدة انك بتتحجج بموضوع انها لاتصلح .. كل الحكاية انك زهقت من متعة مع انسانة واحدة بس وخاطر علي بالك تكمل نفس السيناريو مع اخريات .. لآ .. يبقي الحل انك تتجوزها وهي يعوضها ربنا عن سوء نواياك ويا سيدي لو فعلا زي ما بتقول ابقي طلقها .. انما تسيبها كدة من دلوقتي تواجه كارثة لواحدها علي كل المستويات ؟ .. انت بتحاول تجرب ايه بالظبط ؟ عموما هي برضه تستاهل تخوض تجربة جواز تدفع فيها ثمن غلطة اختيار وتصرف واستهتار .. لكن انك تسيبها تماما ! لا كدة كتير جدا .. الرحمة يابن الناس حلوة .. ارحم نفسك امام الله قبل ماترحمها حتي .. لا اله الا الله .. طلعتني عن شعوري الله يسامحك .. لو سمحت تفكر تاني وفورا تروح لاهلها وتتمم الزيجة وادعو الله ان يهديك وتستمر الزيجة ويتغير رآيك للافضل اتمني من الله