شوف عروض هايبر بنده الموفرة لهذا الأسبوع وخصومات حتى 48% على الحلويات والشوكولاتة والتسالي

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الموفرة، تلتزم شركة أسواق هايبر بنده Panda Retail Company بإنشاء شركات ناجحة وعلامات تجارية قوية، لقد مهدت أسواق بنده الطريق لبناء وعي إيجابي بالعلامة التجارية من خلال تنفيذ بعض الأنشطة لتلبية احتياجات العملاء، على سبيل المثال Panda بندة هي أول شركة بيع بالتجزئة تطبع كتيبًا ترويجيًا أسبوعيًا وتوزعه مباشرةً على “المنزل” في منطقة عملها داخل المملكة العربية السعودية. يحتوي الكتيب الترويجي على عروض بنده اليوم، عروض بنده للجوالات و عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، تخفيضات بنده و عروض الالكترونيات في هايبر بنده، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، عروض شاشات هايبر بنده، و عروض بنده الطازجة وغيرها. عروض بنده اليوم على التسالي والحلويات عروض هايبر بنده شوكولاتة مشكلة، عدد 35 حبة، وزن 710 جرام، فقط مقابل 27.95 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم شوكولاتة مينيز مارس وزن 247 جرام/ سنيكرز وزن 255 جرام/ توبكس وزن 260 جرام/ باونتي وزن 285 جرام، فقط مقابل 9.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 18.75 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة حلوى جيلي هاريبو، 160/175 جرام، فقط مقابل 7.50 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده للجوالات حلوى هاريبو جيلي، 70/80 جرام، فقط مقابل 7.50 ريال سعودي لل 2 حبة.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع ويفر ماستر بكريمة الفستق والكاكاو تايم، عبوة وزن 400 جرام، فقط مقابل 16.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال سعودي. عروض هايبر بندة اليوم عروض بنده جدة حلوى ترولي، وزن 100 جرام، فقط مقابل 8.95 ريال سعودي لل 2 حبة بدلاً من 11.90 ريال سعودي.

بنده اليوم و تخفيضات بنده كيك كادبوري/ أوريو، عدد 12× 24 جرام، فقط مقابل 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

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تخفيضات هايبر بنده أصابع الذرة بيوقلز، وزن 125 جرام، فقط مقابل 10.95 ريال سعودي لل2 حبة بدلاً من 13.90 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية بطاطس شيبسي ماستر كيتل كوكد، وزن 170 جرام، فقط مقابل 8.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي، 1+1 مجاناً.

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