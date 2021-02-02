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عمر شويل - جدة تعاني الكثير من النساء من مشكلات متعددة بالشعر، ولذلك فإن خلطة المعجزة للدكتوره هند تعتبر من الطرق الفعالة في التخلص من مشكلات الشعر، حيث يمكنك إيجاد حل لتقصف الشعر والتكسر والكثير من المشاكل الأخرى، التي تحدث أضرار متعددة في الشعر، ولكن تلك الخلطة لها الكثير من الفوائد حيث أنها تعمل على تقوية وتكثيف الشعر، وتعطيه منظراً لامعاً ونعومة كالحرير.

خلطة المعجزة للدكتوره هند

المكونات

عدد 3 أظرف من الشاي، ويكون من النوع الجيد.

كاكاو بمقدار ملعقتين.

2 ملعقة كبيرة نسكافيه.

1 ملعقة صغيرة محلب.

3 ملاعق زبادي أو مايونيز.

1 ملعقة قرنفل.

ملعقة عسل أبيض.

½ ملعقة عصير ليمون.

4 ملاعق حناء وتكون ناعمة.

خطوات تحضير الوصفة

تستطيع تحضير وصفة المعجزة الخاصة بالدكتورة هند، من خلال هذه الخطوات:

في البداية يتم خلط مقدار الشاي مع النسكافية، ومزجهم جيداً.

يتم إضافة الكاكاو والقرنفل بالمقادير المذكورة، ويتم خلطهم جيداً حوالي دقيقة.

في هذه الخطوة يتم إضافة ليمون طبيعي، والحناء، ومزجهم حوالي دقيقتين.

يتم وضع العسل والمحلب وخلطهم بشكل جيد، ثم إضافة الزبادي الذي يمكن استبداله بالمايونيز.

في هذه الخطوة اخلطي المكونات حوالي ثلاث دقائق، ثم يترك الخليط ليرتاح حوالي ساعتين.

طريقة وضع خلطة الدكتوره هند

بعد تحضير الوصفة السابقة، وتركها بعض الوقت حتى ترتاح قليلاً، يأتي وقت وضع الوصفة والتي تكون كالآتي:

يتم تصفيف الشعر، ثم تقسيمه إلى خصل تكون متقاربة، ثم يدهن الشعر بهذا الخليط، واحذري أن يتم الدهن من الجذور إلى الأطراف.

بعد الانتهاء من وضع الخليط على جميع الخصل يتم جمع الشعر، وإذا كنتي من أصحاب الشعر الطويل، فيمكنك لمه بواسطة ملقاط الشعر.

يتم تغطية الشعر بواسطة غطاء من البلاستيك، لمدة ما لا تقل عن 6 ساعات.

بعد انتهاء مدة وضع الخليط، يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ، ثم وضع كميات تكون متساوية من هذه الزيوت “جوز الهند، الخروع، الزيتون” على شعرك المبلل.

يتم تدليك أطراف الشعر بالزيوت جيداً حوالي دقيقتين، وذلك حتى تندمج الزيوت بالشعر.

بعد مرحلة تدليك الشعر بالأصابع يوضع كيس من البلاستيك لمدة 10 ساعات أو لمدة ليلة كاملة، وبعد أن تنتهي المدة يتم غسل الشعر مرة أخرى، ولكن احذري من الماء الساخن الذي يتسبب في تلف الشعر وضعفه، كما يفضل غسل الشعر بالماء البارد لأن ذلك يعيد حيوية شعرك.

ويمكنك استخدام منقوع شاي البابونج، فهو فعال للغاية في قوة الشعر وإعطائه لمعاناً وجاذبية.

قدمنا إليكم في مقال خلطة المعجزة للدكتوره هند الفعالة في معالجة الشعر من المشكلات، التي يتعرض إليها فإن أغلب السيدات تعاني من مشكلات في تقصف وسقوط الشعر، ولكن من خلال هذه الوصفة ستحصلين على شعر جذاب كما تحلمين.