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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا ي شهر فبراير ليس لها مثيل خصومات حتى 40% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا، عروض المملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا، عروض المملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا الإلكترونية تتوفر مع تخفيضات كبيرة تصل إلى أكثر من أربعين بالمائة، تأتيكم هذه العروض على تشكيلة كبيرة من منتجات شركة دايو العالمية والتي تتخصص في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، وتوفر لكم أسُواق اكسترا عدد من الثلاجات الرائعة ذات الأحجام المتنوعة والألوان المتعددة، كما توفر مجموعة من أجهزة طحن البن.
عروض اكسترا
عروض منتجات شركة دايو من الثلاجات بأسواق اكسترا
- الصنف ثلاجة من إنتاج شركة دايو، خصم 43٪، مقاس 14.1 قدم، اللون فضي، ثمن الثلاجة الحالي(2149) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3799) ريال سعودي، بتخفيض(1650) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 93 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
- الصنف ثلاجة من إنتاج شركة دايو، خصم 43٪، مقاس 14.1 قدم، اللون أبْيض، ثمن الثلاجة الحالي(2099) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3699) ريال سعودي، بتخفيض(1600) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 91 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
خصومات اكسترا
اقوى واحدث خصومات اكسترا علي تشكيلة متنوعة من الثلاجات اخترنا منها لكم افضل العروض هذا العرض واكثر بجميع فروع اكسترا المملكة العرية السعودية.
- الصنف ثلاجة من إنتاج شركة دايو، خصم 40٪، مقاس 12.1 قدم، اللون فضي، ثمن الثلاجة الحالي(2099) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3499) ريال سعودي، بتخفيض(1400) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 91 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
تخفيضات اكسترا
عروض اكسترا الأسوعية على مطحنة القهوة لن تجد لها مثيل.
- الصنف مطحنة قهوة من ماركة ديلونجي، سعة 120 جرام، ثمن المطحنة الحالي(299)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
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