شوف عروض العثيم اقوى وافضل العروض و الخصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية، منذ نشأة أول فرع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية وهو يحقق شهرة كبيرة حتى أصبحت الآن أشهر سلسلة أسواق مختصة في بيع السلع والمنتجات وأجهزة المطبخ والمنزل، كما أنه يقوم بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية التي تشمل الكثير من المنتجات والسلع الغذائية التي يحتاجها الناس بشكل يومي، لذلك ينتظر الناس هذه العروض. عروض العثيم عروض العثيم على قسم اللحوم بلغ سعر كيلو لحم بقر برازيلي مبرد كرتون بي ٣٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥ ريال سعودي. بلغ سعر كيلو لحم غنم نعيمي طازج ٨٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٥ ريال سعودي. بلغ سعر كيلو ذبيحة خروف بربري طازج ٥٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٠٠ ريال سعودي. بلغ سعر كيلو لحم حاشي بالعظم طازج ٢٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٥ ريال سعودي. بلغ سعر ذبيحة عجل مبرد باكستاني ٤٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٠ ريال سعودي. خصومات العثيم عروض العثيم على قسم الألبان بلغ سعر علبة جبن طعمة ميلك دبل كريم ١.٥ كيلو ٣٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٠ ريال سعودي. بلغ سعر علبة جبن الزهار اسطنبولي بالفلفل ٢١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٠ ريال سعودي. بلغ سعر علبة جبن الزهار دمياطي بالفلفل ٢٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٢ ريال سعودي. تخفيضات العثيم خصومات العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة جبن ماك تشيز براميلي ١.٢ كيلو ٢٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٤ ريال سعودي. بلغ سعر علبة جبن أولكر تركية ٩٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٢ ريال سعودي. بلغ سعر ذبيحة عجل مبرد باكستاني ٤٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٠ ريال سعودي.

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