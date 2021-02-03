نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الترويجية والتخفيضات الأسبوعية على الدواجن والتوابل والبقالة التقليدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الترويجية، توفر شركة أسواق العثيم للموظفين بيئة عمل مناسبة، وتجعلهم يشعرون بالراحة وتزيد من عملهم من خلال توفير السكن للموظفين، وتلاحظ أن المباني المملوكة للشركة (سواء في الأقسام أو الفروع) بها أثاث فاخر ومكتبي ومكتبي عالي متطلبات عمل الموظفين، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والماسحات الضوئية وخدمات الإنترانت والإنترنت وما إلى ذلك. وبالاضافة الى الموظفين، هناك العديد من العروض للعملاء مثل عروض العثيم الاسبوعية و عروض العثيم اليوم الاثنين، تخفيضات العثيم و مهرجان الطازج العثيم ، عروض العثيم الالكترونية و عروض الجوالات في العثيم، عروض العثيم للخضار و غيرها. عروض العثيم اليوم الاثنين المختلفة لهذا الأسبوع عروض العثيم دجاج برازيلي نات مجمد، عدد 10× 900 جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل 98.95 ريال سعودي للكرتون، سعر الحبة فقط 10.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية جبن فيتا بالزيتون الأخضر، وزن 2 كيلو بسعر كيلو، فقط مقابل 21.80 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين زيتون سما أسباني اسود جامبو، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل 12.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم جبنة دومتي دوبل كريم/ دمياطي/ فيتا، عبوة وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل 11.95 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم سلطة هالي زيتون أخضر كامل، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل، 12.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين زبيب زود ذهبي، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل 13.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم و عروض اسواق العثيم عروض العثيم الاثنين اليوم بخاري حمراء، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم فلفل أسود مطحون، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل 34.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب حبوب كزبرة، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر التكلفة مقابل 7.50 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم لبنة تشيز لاند كامل الدسم، عبوة وزن 1 كيلو جرام فقط مقابل 16.50 ريال سعودي، عبوة وزن 2.75 كيلو جرام مقابل 44.95 ريال سعودي.

عروض العثيم جده بسبوسة بالسمن الطبيعي، وزن 2 كيلو جرام، فقط مقابل 24 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم كريم دونات فانسي، عدد 4 حبة، فقط مقابل 6.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الترويجية والتخفيضات الأسبوعية على الدواجن والتوابل والبقالة التقليدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.