شوف عروض مكتبات جرير على الأجهزة المجددة.. تعرف على أسعار أجهزة الحاسوب المعاد تجديدها واحجز جهازك لأن السعر غير معقول

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عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير، تعرض مكتبات jarir bookstore مكتبة جرير نوع من المنتجات يسمى المنتجات المجددة، المنتجات المجددة هي منتجات مفتوحة أو مستعملة، وأحيانًا يتم إعادتها إلى حالتها الأصلية بعد الفحص والصيانة من قبل المتخصصين، تباع المنتجات المجددة بأسعار مخفضة وتنقسم إلى عدة مستويات حسب حالة المنتجات، تعتمد فترة ضمان المنتج المحدث على نوع ودرجة المنتج، وللتعرف على فترة الضمان للمنتجات التي تم تجديدها، يرجى زيارة صفحة المنتج. عروض جرير على المنتجات المجددة عروض جرير اليوم Samsung Gear Icon X 2018، ميكروفون مدمج، مقابل سعر 509 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 750.24 ريال سعودي.

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عروض لاب توب جرير منتجات تم تجديدها من الفئة A ، Asus ، ZenBook 14 ،UX434FL، كمبيوتر محمول، Intel Core i5-10210U (الجيل العاشر)، 14 بوصة، 512 جيجا بايت، PCIe NVMe M.2 SSD NVIDIA GeForce MX 250 (2 جيجابايت)، فقط مقابل 4099 ريال سعودي.

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