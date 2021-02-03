استخراج علامات الطلاب موقع أوبن أيمس

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عمر شويل - جدة موقع أوبن أيمس لنتائج الاختبار التقييمي، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من حيث تفشي مرض كورونا في البلاد كانت قد قررت بعض الدول العربية أن تكون الدراسة عن طريق التعليم عن بعد بحيث أنه لا يتوجب على الطلاب التوجه إلى المدارس واللجوء إلى التجمعات، ولذلك قد تم العمل على إنشاء العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية، ومن ضمن تلك المنصات هو منصة موقع أوبن أيمس. منصة أوبن أيمس تعد منصة أوبن أيمس من المنصات التعليمية الإلكترونية التي توجد في المنطقة العربية وخاصةً في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أنه يتم من خلال تلك المنصة أن يتم عرض جميع نتائج الفصول التعليمية المختلفة وأيضًا يتم توفير علامات التقييم.

وكان قد صدر إعلان مؤخرًا من جهة وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية يختص بالإعلان عن إمكانية قيام الطلاب بمتابعة جميع نتائج الاختبارات التي تخصهم والتي قام جميع الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية بعملها في خلال الفصل الدراسي الأول. يمكن أيضًا من خلال منصة أوبن أيمس أن يتم مراجعة جميع التقارير التعليمية من خلال منصة أيون أيمس، وتلك المنصة قد تم فتحها وذلك من أجل عمليات التقديم والتسجيل عن بعد. رابط دخول منصة أوبن أيمس في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة أوبن أيمس عبر الإنترنت. بعدها يتم إدخال إسم الطالب وكلمة المرور الخاصة به. يتم بعد ذلك إختيار اللغة وهي اللغة العربية. يتم الضغط بعد ذلك على اختيار عرض النتائج. يمكن بعد ذلك أن يقوم الطالب بالدخول على المنصة التعليمية وتغيير الرقم السري الخاص بالطالب في أي وقت، وذلك تبعًا للتعليمات الصادرة من أجل هذا الأمر، ومن خلالها يتم متابعة جميع الأمور التي تتعلق بالدراسة سواء كان للطالب أو للمعلم.

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