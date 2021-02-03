شوف عروض هايبر بنده هذا الاسبوع وزيادة الخصم الى 50% على السلع الأساسية والمعجنات الايطالية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، سرعان ما تحولت أسواق هايبر بندة من متجر صغير في الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى أكبر بائع تجزئة في المملكة العربية السعودية قصة وملحمة بندة في هايبر ماركت السعودية في عام 1994 اندمجت بنده مع شركة العزيزية لتشكيل شركة “العزيزية بنده المتحدة” وقد استحوذت مجموعة صافولا على الشركة في أواخر عام 1998، والتي كانت رائدة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة وغيرت نموذج أعمالها على الفور. تقدم أسواق هايبر بنده العديد من العروض الترويجية لارضاء عملاءها والذين بدورهم يكنون لأسواق هايبر بنده ماركت كل الولاع، من هذه العروض عروض هايبر بنده الاسبوعية، عروض بنده للجوالات و عروض الالكترونيات في هايبر بنده، تخفيضات بنده و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، بطاقة بنده توفير و عروض شاشات هايبر بنده، والعديد من العروض المغرية. عروض هايبر بنده على أنواع المكرونات المختلفة عروض بنده اليوم مكرونة قودي،.وزن 250/450/500 جرام، عدد 4 حبات مقابل سعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.80 ريال سعودي.

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