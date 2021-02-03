شوف عروض العثيم الاسبوعية الجديدة وتخفيضات حتى 32% على المعلبات والسلع الغذائية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية الجديدة، انطلاقا من رغبة شركة أسواق عبد الله العثيم في غرس القيم الإسلامية الحقيقية في قلوب الجميع ، نظمت شركة أسواق العثيم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية شعار: “بر الوالدين”: “وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا” انطلقت هذه المبادرة على شكل حملة إعلانية لتذكير الوالدين بالامتنان والعدالة، وهو أحد الأسباب التي تفتح باب اللطف والعيش والسعادة، كما قال الرسول:” بروا آباءكم تبركم أبناؤكم”. هذا بالاضافة الى ما تعودنا عليه من عروض دورية من هايبر العثيم مول مثل عروض العثيم اليوم الاثنين و تخفيضات العثيم، عروض العثيم الالكترونية و مهرجان الطازج العثيم، عروض العثيم الاسبوعيه و عروض الجوالات في العثيم وغيرها من سوبر ماركت العثيم. عروض العثيم وخصومات على المنتجات الغذائية عروض العثيم الاسبوعية ذرة قودي حبة ذهبية علب، وزن 196 جرام، فقط مقابل 3.75 ريال سعودي.

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