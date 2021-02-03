شوف عروض الجوالات في جرير للأسبوع وخصومات تصل إلى 70% لأجهزة iPhone وسامسونج وأيضا 47% لهواتف Huawei

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عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير للأسبوع، تقدم jarir bookstore مكتبة جرير اليوم خصومات على الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية، مع خصومات تصل إلى 70٪ لأجهزة iPhone و 47٪ لهواتف Huawei يتضمن خصم جرير للهواتف المحمولة أيضًا خصمًا بنسبة 70٪ على فئة الهواتف المحمولة من Samsung في الشركات التابعة لها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكان هذا الخصم هو الأقوى خلال عام 2021 لابد من اقتناص الفرص الحالية في فبراير لأنها تعتبر أقوى فرصة على مستوى الخصم. ليس غريبا على مكتبات جرير فقد عودتنا على ملاحقة عروضها مثل عروض جرير للجوالات و تقسيط جوالات جرير، بطاقة خصم جرير و عروض ايفون xr جرير، سامسونج a71 جرير و ايفون اكس جرير و ايفون ١٢ جرير، و كود خصم جرير و بطاقة سامبا جرير، و عروض جرير اليوم و تخفيضات جرير. عروض الجوالات في جرير على الهواتف النقالة عروض جرير للجوالات هاتف iPhone PROMAX 12 بسعة تخزين 512 جيجا بايت، وذاكرة الهاتف العشوائية 6 جيجا بايت، ويدعم شبكات 5G، ويتم عرضه على الهاتف المحمول باللون الأزرق والكتابة على الجدران والذهبي. بلغ سعر الهاتف المحمول المخفض 6699 ريال سعودي في فبراير.

عروض جوالات جرير هاتف IPHONE 12 MINI الذي تبلغ سعته التخزينية 256 جيجا بايت و 4 جيجا رام ويدعم شبكات الجيل الخامس، ويتم إطلاقه باللون الأسود والأبيض والأحمر والأخضر بسعر 4049 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات جوال IPHONE 12 PRO، سعة تخزين 512 جيجا، 6 جيجا رام، دعم شبكة 5G، يوجد لونين من الجرافيتي، أزرق وفضي، وسعر الهاتف 6199 ريال. عروض جرير اليوم اسعار الجوالات في جرير المنتج الأول على جهاز HUWAWI METP 30 RO سعة تخزين 256 جيجابايت ويدعم شبكة الجيل الرابع، ويصدر باللونين الفضي والأسود ومخفض على الأجهزة المحمولة، والسعر الحالي لجميع الفروع هو 2099 ريال سعودي.

تخفيضات جرير أما المنتج الثاني فهو HUAWEI 40 PRO الذي تبلغ سعته التخزينية 256 جيجابايت ويدعم الجيل الخامس من الشبكات ويصدر باللونين الفضي والأسود، وسعر مخفض للأجهزة المحمولة هو 2999 ريال سعودي.

نوت 10 لايت جرير SAMSUNG NOTE 10 PLUS بسعة تخزين 256 جيجابايت، ويدعم شبكة 4G، ويقدم نسختين من Aura White و Aura Black و Aura Silver، ويتوفر بسعر 2499 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الجوالات في جرير للأسبوع وخصومات تصل إلى 70% لأجهزة iPhone وسامسونج وأيضا 47% لهواتف Huawei على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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