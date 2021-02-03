نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الدمام على اللحوم والدواجن وأجهزة المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الدمام لهذا الأسبوع خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 9 فبراير 2021، أعرض لكم جزء منها لتسارعوا في الذهاب إلى لولو هايبر ماركت فرع الدمام- الشاطئ، وهو الفرع الذي تتوفر فيه العروض والخصومات المشار إليها في هذا المقال، ولا تنسى المشاركة في السحب على 16 سيارة ميني كوبر من خلال زيارة أي فرع من فروع لولو هايبر ماركت داخل المملكة. عروض وخصومات نهاية الأسبوع من لولو هايبر ماركت الدمام على اللحوم: خروف ذكر روماني بسعر 39.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 59.95 ريال.

لحم غنم أثيوبي قطع 35.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.90 ريال.

لحم جمل بالعظم طازج بسعر 32.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.90 ريال.

لحم من الكتف عجل هندي سعر الكيلو 25.90 ريال سعودي بدلاً من 43.90 ريال.

لحم بقر هندي بسعر 23.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 31.90 ريال.

6 قطع سمان طازج بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 26 ريال.

قطع دجاج مشكلة طازجة من التنمية بسعر 7.5 ريال سعودي بدلاً من 12.65 ريال. خصومات لولو ماركت الدمام لهذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية: ميكروويف من نيكاي بسعة 20 لتر بسعر مميز 169 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

خلاط 450 وات من فيليبس بسعر 79 ريال سعودي فقط لا غير بدلاً من 197 ريال.

مقلاة هوائية من بالسون 12 لتر بخصم رائع فالسعر بعد الخصم 199 ريال سعودي فيما كانت قبل الخصم بسعر 549 ريال.

مقلاة هوائية من أيكون بسعة 2.5 لتر بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

محضرة الطعام من فيليبس 700 وات فقط بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال.

مضرب كهربائي يدوي من مولينكس 200 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

غسالة أوتوماتيك بالكامل سعة 7 كيلو جرام من وايت ويستنج هاوس فقط بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال.

غسالة أوتوماتيك تحميل علوي من أيكون سعة 13 كيلو جرام بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1649 ريال.

في النهاية أود التأكيد على أن العروض السابق ذكرها متوفرة في فرع لولو ماركت الدمام فقط، كما أنها متوفرة لفترة محدودة حتى يوم الثلاثاء القادم فلتسارعوا بالشراء والاشتراك في السحب لتزداد فرصكم للفوز بسيارة ميني كوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الدمام على اللحوم والدواجن وأجهزة المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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