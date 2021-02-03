شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% لمدة 5 أيام ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية المملكة العربية السعودية وعروض من هايبر ماركت بنده على عدد كبير من الأغذية التي تعبأ طازجة وتجهز للبيع في أفضل الصور الممكنة، ومنها باقة من الفواكه اللذيذة مثل الخوخ والأفوكادو الكولومبي، والفراولة الأمريكية والجوافة المصرية، مما توجد تشكيلة حصرية من التوت الأمريكي بمختلف ألوانه من أسود وأحمر وأزرق، تتوافر هذه العروض بجميع فروع هايبر ماركت بنده بأعلى الجودات وأقل الأسعار. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على الأغذية المعبأ وطازجة من هايبر ماركت بنده: تخفيضات بنده الصنف فاكهة خوخ صندوق، وزن الصندوق ما بين أَثنين ونصف كيلو جرام وثلاثة كيلو جرام، ثمن الصندوق الحالي ثلاثة وثلاثين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات بنده الصنف فاكهة فراولة صدف دريس كولس أمريكية، ثمن العلبة الحالي(13.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض بنده اليوم الصنف فاكهة جوافة مَصري، وزن الصندوق ما بين واحد ونصف كيلو جرام و1.8 كيلوجرام، ثمن الصندوق الحالي تسعة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف فاكهة أفُوكادو كولومبي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(9.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على التوت الطازج من هايبر ماركت بنده: عروض بنده الأسبوعية الصنف فاكهة توت أَسود أمريكي، ثمن العلبة الحالي(14.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات بنده الصنف فاكهة توت أَحمر أمريكي، ثمن العلبة الحالي(14.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات بنده الصنف فاكهة توت أزرق بارامونت أمريكي، وزن العلبة مائة وسبعين جرام، ثمن العلبة الحالي(13.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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