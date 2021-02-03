شوف عروض اكسترا الأسبوعية تتحدى كل المنافسين اغتنم العروض قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية هي شركة متخصصة في بيع جميع الأجهزة الكهربائية، وجميع الأجهزة الكبيرة والصغيرة في المنزل، كما أنها تقوم ببيع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وتقوم الشركة بعمل باقة من العروض على كل الأجهزة الموجودة في فروعها، وتضيف هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها، من أجل سهولة الاطلاع عليها. عروض اكسترا عروض اكسترا على قسم الكراسي بلغ سعر كرسي إسترخاء هوميز متاح بخاصيتي الدوران والاهتزاز، قماش رمادي اللون ١١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٨٩ ريال سعودي. بلغ سعر كرسي إسترخاء هوميز مع خاصية الدوران يدوي، قماش رمادي اللون ١٥١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥٩٨ ريال سعودي. بلغ سعر كرسي إسترخاء هوميز مربع قماش أزرق اللون ٦٤٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩٨ ريال سعودي. خصومات اكسترا خصومات اكسترا الأسبوعية على قسم الألعاب الإلكترونية بلغ سعر جهاز بلاي ستيشن ٤، ٥٠٠ جيجا بايت متاح ثلاث ألعاب ١٣٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٠٠ ريال سعودي. بلغ سعر إكس بوكس سلسلة إس ٥١٢ جيجا بايت بدون قرص ١٣٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٠٠ ريال سعودي. بلغ سعر إكس بوكس ون إس، ١ تيرا لون أبيض ١٣٨٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٠٠ ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اقوى تخفيضات اكسترا خلال شهر فبراير بلغ سعر إكس بوكس سلسلة إكس ١ تيرا لون أسود ٢٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٥٠٠ ريال سعودي. بلغ سعر بلاي ستيشن فور ١ تيرا، مع لعبة دي ستراندينج ١٦٧٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠٠٠ ريال سعودي. بلغ سعر اكتيفيشن فلاش باك مع ٢٠ لعبة مندمجة ٨٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٩ ريال سعودي.

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