نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده هذا الأسبوع الضخمة خلال شهر فبراير علي سلع متنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الأسبوع يتم هذا الأسبوع من شهر فبراير الحالي عروض كبيرة من الهايبر الذي أعتاد علي عمل هذه العروض من عروض بنده الأسبوعية في فترات محدده من قبل إدارة الفروع داخل المملكة العربية السعودية حيث أن عروض عروض هايبر بنده هذا الأسبوع من شهر فبراير الحالي تتميز بمنتجات كثيرة تم عمل العروض والتخفيضات عليها وهذا الشهر الحالي يحتوي علي عروض مميزة والتي تقدمه الفروع علي كافة فروعها في عروض بنده اليوم داخل السعودية كما أنه يعتبر مهرجان كبير للتوفير فيما يتعلق بالسلع التي يتم عرضها والتخفيضات الرائعة علي المنتجات وفي السطور القادمة نتعرف علي ما هي المنتجات وما قيمة الخصومات التي تم تحديدها علي كل منتج من هايبر بنده .

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع وما هي المنتجات التي يتيحها الهايبر بخصوماتها

العرض الساري علي جميع المنتجات ويبدأ من يوم الأربعاء من شهر فبراير الجاري في يوم 3 فبراير ويستمر العرض علي المنتجات لمدة أسبوع كامل والعرض علي منتجات كثيرة لا يمكنكم تفويتها ونتعرف عليها كالآتي :-

عروض بنده الاسبوعية العرض الأول علي منتجات بوب كورن من شركة أمريكانا . العرض الثاني علي برجر دجاج رويل بالكيس . العرض الثالث علي برجر البقر من رويال . هايبر بنده الاسبوعية العرض الرابع علي برجر بقري من شركة أمريكانا الكبير . العرض الخامس علي برجر دجاج من أمريكانا بالبقسماط بحجم كبير جامبو . العرض السادس علي الشاي من ربيع أكسبريس العراقي. عروض بنده اليوم العرض السابع علي الشاي ريد ليبل العراقي . العرض الثامن علي مبيض القهوة كوفي ميت . العرض التاسع علي حليب أبو قوس بنكهات متنوعة . العرض العاشر علي العصير راني العائلي متنوع . العرض الحادي عشر علي عصير تانج الكيس تروب يكال . هايبر بنده العرض الثاني عشر علي حليب طويل المدي السادة من صافيو . العرض الثالث عشر علي حليب متنوع من شركة ندي . العرض الرابع عشر علي عصير فروتي متنوع . عروض بنده لهذا الاسبوع العرض الخامس عشر علي الزيتون الأخضر المحشي . العرض السادس عشر علي الزيتون الأخضر الشرائح من حلواني . هناك أيضاً العرض علي 22 منتج آخرين داخل الفروع علي مستوي السعودي .

هايبر بند ه الأسبوعية وأسعار بعض المنتجات المخفضة بأسعار جديدة

المستلزمات الخاصة بالشواحن لهواتف أيفون بسعر 85 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال

عروض بنده لهذا الاسبوع الكابل الخاص بهاتف أيفون طوله نصف متر بسعر 55 ريال سعودي .

الكابل الخاص بالبهاتف ماركةأيفون و طوله 1 متر والسعر 65الخاص به ريال سعودي .

هايبر بنده الكابل الخاص بهاتف أيفون طوله 2 متر بسعر 99 ريال سعودي .

السماعات الشهيرة أير بودس أكس أو سماعات أف 60 بسعر 109 ريال سعودي .

السماعات الشهيرة أف 80 بسعر 129 ريال سعودي .

عروض بنده اليوم علي الأدوات المنزلية و الأسعار الخاصة ببعض المنتجات المنزلية

هايبر بنده الاسبوعية آلة تحضير الخاصة بالطعام والمماركة الشهيرة أر أي تي وتخفيض السعر إلي 142.50 ريال سعودي وتم الخصم عليهابدلاً من 285 ريال . عروض بنده لهذا الاسبوع و العجانة الشهيرة ماركة جيباس بسعر 299 ريال سعودي والخصم عليها بدلاً من 459 ريال عروض بنده اليوم و العصارة الشهيرة ماركة كليك أون بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 149 ريال . القطاعة الخاصة بالمطبخ ماكرة أر أي تي شاملة الوعاء بسعر 59 ريال سعودي والخصم من السعر 145 ريال . عروض بنده لهذا الاسبوع الخلاط من ماركة فيلبس السعر الخاص بالعرض 87.50 ريال سعودي بدل من السعر 175 ريال . عروض بنده اليوم و القلاية من ماركة تيفال والتي تعمل بدون الزيت بسعر 299 ريال سعودي بدل من السعر 659 ريال .

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع وهذا ما تم عرضه يعتبر الجزء البسيط فيما يخص العروض والخصومات التي تخص شهر فبراير الحالي والمدة المعلن عنها سابقاً المحددة لمدة أسبوع وهناك سلع أخري كثيرة داخل الفروع التي تشمل الخصومات لهذا الأسبوع في جميع الفروع الخاصة بالهايبر علي مستوي المملكة العربية السعودية .