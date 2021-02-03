نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الأجهزة المنزلية سارية حتي 9 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والأواني المنزلية من العروض المميزة والقوية التي دائما ما يبحث الكثير من السيدات من أجل الحصول على كافة الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية المختلفة، وتقدم أسواق العثيم عروض مميزة على العديد من الأجهزة المنزلية الهامة التي يحتاجها كل منزل وتشمل عروض العثيم الأسبوعية عدد كبير من الأجهزة المنزلية المختلفة وتستمر عروض العثيم لهذا الأسبوع حتى يوم 9 فبراير 2021 ونعرض لكم في هذا الموضوع مجلة عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية

توفر مجلة عروض العثيم علي الاجهزة المنزلية عدد كبير من الأواني والأدوات المنزلية الهامة مثل طقم طبخ هوم أواي 8 قطع بسعر 110 ريال ومقلاة فالبرو جرانيتت بسعر 49.95 ريال وترموس شاي موراتا بسعر 34.95 ريال ومساحة أرضيات ماجيك موب بسعر 45 ريال ومكنسة موج ناعمة وخشنة بسعر 15.95 ريال وطقم عشاء رويال بسعر 99 ريال وطقم فدور بسعر 199 ريال وفرشة رحلات مع تكاية بسعر 44.95 ريال وبطارية دورا بسعر 23.95 ريال وكرسي بلاستيك مرتفع بسعر 22..95 ريال وشنطة سفر بأشكال وأنواع مختلفة وأحجام متنوعة.

من ضمن عروض العثيم الأسبوعية علي الأجهزة المنزلية عروض قوية وتخفيضات مميزة على ميكرويف السيف مساحة 20 لتر بسعر 239 ريال وقدر ضغط هومر كهربائي بسعر 199 ريال وفرن كليك أون كهربائي بسعر 239 ريال وفرن هومر كهربائي 129 ريال وخلاط نيكاي مع مطحنة بسعر 109 ريال ومقلاة السيف الصحية برو بسعر 449 ريال وغلاية ماء بانيكس بسعر 59.95 ريال وعصارة حمضيات بسعر 79.95 ريال وقدر طهي أرز بانيكس ستانلس بسعر 74.95 ريال وبطانية راشيل بسعر 97.95 ريال وببالات شاي كاسا بسعر 6.50 ريال.