نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وعروض خاصة لمدة 4 أيام في Panda السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية وعروض خاصة لمدة 4 أيام، وتخفيضات كبرى طوال هذه المدة على الجوالات، الالكترونيات، الأجهزة المنزلية، الشاشات، منتجات الصحة والجمال، وعروض أكثر وتخفيضات لفترة محدودة بدايةً من يوم 3 من شهر فبراير حتى يوم 6 فبراير، فهذه عروض إضافية إلى جانب العروض الأسبوعية التي تقدمها بندة كل أسبوع.

عروض بنده

عروض بنده الخاصة لمدة 4 أيام متوافرة بدءًا من يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 الموافق 21 جمادي الثاني في Panda السعودية، وتسري هذه العروض طوال يوم الخميس والجمعة، استمرارًا حتى يوم السبت الموافق 6 فبراير، ويوجد عرض خاص على منظف مائي يزيل المكياج من غارنييه أو ماء ميسيلار منظف للبشرة بعمق، وغني بالزيوت، حجم 400 مل، بسعر 15.95 ريال سعودي للمنتج الواحد، بالإضافة إلى عرض شيق على شاشة تلفزيون TCL Smart Andorid LED، حجم 70 بوصة، بسعر مغري فقط 2749 ريال سعودي.

هايبر بنده

يوجد عروض متعددة على الأجهزة المنزلية وأيضًا أجهزة المطبخ في هايبر بنده لفترة محدودة.

قلاية بدون زيت 1425 واط من Philips، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

شواية Tefal بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 369 ريال سعودي.

ميكروويف Clickon، سعة 20 لتر، بسعر 209 ريال سعودي بدلًا من 295 ريال سعودي.

موزع مياه حار وبارد من Dora، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

عروض الجوالات في بنده

عروض شيقة وبأسعار لا تقاوم على جوالات ايفون XS، وايفون SE، تعرفوا عليها بالتفصيل في النقاط القادمة.

جوال ابل iPhone XS، رامات 4 جيجا، 5.8 بوصة، سعة 64 جيجا، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 3509 ريال سعودي.

جوال ابل iPhone SE، رامات 3 جيجا، 4.7 بوصة، سعة 128 جيجا، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

بنده الكترونيات

عروض الشواحن والسماعات وأقوى عروض الالكترونيات تجدونها في نشرة عروض بنده المتوافرة لمدة 4 أيام.