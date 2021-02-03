نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت علي جهاز اللاب توب رابط مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، طريقة تحميل لعبة فورت نايت يعتبر أكثر ما شغل محرك البحث في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب قيام شركتين جوجل وأبل بحذف اللعبة من متاجرهم بشكل نهائي، وبسبب أن لعبة فورت نايت مفضلة لدى الكثير من الناس مازالوا يبحثون عن طرق أخرى جديدة لتحميل اللعبة على هواتفهم المحمولة وأجهزتهم المحمولة، لذلك سنقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة لتحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

قامت بعض المواقع في الفترة الأخيرة باستغلال أن اللعبة غير متاحة على متجرين جوجل وأبل، وقامت بفرض رسوم على تحميل اللعبة بعد ما كانت مجانية ومتاح تنزيلها بسهولة، وقامت بعض المواقع أيضاً باستغلال ذلك بطريقة أخرى وهو إتاحة خدمة تحميل اللعبة ولكن بعد مشاهدة عدد من الإعلانات الخاصة بألعاب أخرى والخاصة ببعض التطبيقات أيضاً، تلك الإعلانات التي تكون سبب في إدخال ربح لهذه المواقع.

رابط تحميل لعبة فورت نايت

يوجد موقع محدد خاص بتحميل الألعاب، هذا الموقع متاح عليه جميع إصدارات لعبة فورت نايت المختلفة، كما أنه يمكن تحميل هذه اللعبة دون مقابل وبطريقة مباشرة ولكن فقط يجب التأكد من أن إمكانيات اللعبة تتوافق مع إمكانيات الجهاز، هذا الموقع المعروف باسم Epic Games.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جهاز اللاب توب

لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت على اللاب توب يجب التأكد أولاً من أنه إصدار حديث تتوافق إمكانياته مع الإمكانيات المطلوبة للعبة، بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد على موقع Epic Games من أجل تحميل لعبة فورت نايت، بعد ذلك يتم الموافقة على كل الأسئلة التي يعرضها الموقع بعد ذلك يتم تحميل لعبة فورت نايت علي اللاب توب بنجاح.