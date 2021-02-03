نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانًا وكيفية تحميلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من اللاعبين باستمرار عن طريقة شحن جواهر فري فاير مجانًا وبشكل سريع خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما استحوذت تلك اللعبة على اهتمام الملايين حول العالم، وزادت عمليات تحميلها وطلب شحنها مجانًا أو برصيد، واستطاعت تلك اللعبة خلال 3 أعوام فقط من أن تحقق عمليات تحميل على الهواتف الذكية بأرقام قياسية، كما حصلت خلال الفترة الماضية على جائزة أفضل لعبة شعبية في تصويت من متجر جوجل بلاي، محققة عائدًا تخطى المليار دولار للشركة المصنعة لها، لذا ننشر لكم أفضل طرق شحن جواهر free fire مجانًا في ظل البحث المستمر عن ذلك.

أبرز المعلومات عن free fire

جدير بالذكر أن فري فاير لعبة باتل رويال من منظور الشخص الثالث، ويتوفر بها بيئة تحتوي على 50 لاعب ينزلون دفعة واحدة في هذا المكان، من أجل البحث عن الموارد والأسلحة لقتل الخصوم، ومحاولة الوصول للمستويات الأولى من خلال البقاء على قيد الحياة أكثر فترة ممكنة، وتنقسم إلى عدد ثلاثة أطوار أساسية، هم (الطور الكلاسيكي Classic أو العادي – طور كلاش سكواد والذي يتم فيه تحويل اللاعب مباشرة إلى حلبة قتال مصغرة بين فريقين من 4 لاعبين – طور ساعة الزحمة والذي ينتقل اللاعب فيه إلى طائرة برفقة 22 لاعب، ويكون القتال مقرونًا مع الابتعاد عن منطقة الخطر).

طريقة شحن جواهر فري فاير

أما عن طريقة شحن جواهر فري فاير مجانًا وبطريقة سهلة، فيمكنكم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اختار خيار Payment methods أي طريقة الدفع من حسابك على متجر التحميل الخاص بهاتفك.

استخدم خيار فاتورة الاتصالات عبر شريحة الهاتف

شحن فري فاير الماس حسب ما تريد من أعداد.

قم باختيار عدد الجواهر ويتم الخصم عبر رصيد هاتفك.

أو شحن جواهر فري فاير عبر ID.

كيفية تحميل لعبة free fire

أما عن كيفية التحميل، فيمكنك تحميل لعبة free fire من خلال متجر جوجل بلاي الرسمي لهواتف الأندوريد أو متجر آبل استوري لهواتف الآيفون، ثم اتباع باقي خطوات التثبيت الأساسية.