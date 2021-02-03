شوف عروض ساكو علي مجموعة مختارة من المنتجات خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية 2021م، قام ساكو بتقديم عروضاً على أحدات الجوالات، حيث يمكنكم الآن الحصول على هواتف وبأرخص سعر واليوم جئنا إليكم لكي نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من ساكو لمواطني المملكة العربية السعودي. عروض ساكو عروض ساكو على الجوالات 2021م بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي A31 بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 899 ريال سعودي، بدلاً من سعر 984 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف 9 برور 5.4 بوصة 8 ميجابكسل باللون الأحمر بلغ 469 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف هونر 9 برو 48 ميجابكسل باللون الأسود إلى 949 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.094 ريال أسود، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر هاتف آيفون 12 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 4.449 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو اقوى خصومات ساكو علي الهواتف الذكية سعر هاتف آيفون 12 ميني بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأحمر بلغ 3.439 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر هاتف آيفون 12 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الجرافيت بلغ 5.199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الذهبي بلغ 5.699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الفضي إلى 5199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو احدث تخفيضات ساكو الشهرية علي هاتف ايفون وصل سعر هاتف آيفون 12 برو بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 6199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف آيفون 12 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود إلى 3.949 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12 ميني بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأحمر بلغ 3189 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آبل أيفون 12 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق بلغ 4.499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12 برو بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الجرافيت بلغ 6.199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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