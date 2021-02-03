نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده حتي الثلاثاء 9 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده من أهم العروض التي يبحث عنها الآلاف يوميا من الأشخاص في السعودية، ونقدم لكم في هذا الموضوع جميع عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل حيث توفر هايبر بنده أقوى الخصومات على كافة الأجهزة المنزلية وتضم نشرة عروض هايبر بنده أهم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي دائما ما يبحث عنها الكثير من الأشخاص ووفرتها اليوم هايبر بنده مع نسبة خصومات وتخفيضات رائعة عليها لكي يستطيع الجميع الحصول عليها.

عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده

عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده عروض تشهد خصومات كبيرة ومن أبرز الأجهزة الكهربائية المتوفرة ضمن مجلة العروض هي غسالة بتعبئة علوية كليك أون 389 ريال بدلا من 495 ريال وثلاجة كليك أون 339 ريال بدلاً من 459 ريال وموزع مياة دورا 349 ريال بدلاً من 469 ريال وطقم قدور كوزكماز تومبك بسعر 249 ريال بدلاً من 312 ريال وقارورة خلط الصلصات أوكسو بسعر 45 ريال بدلاً من 62 ريال، وطقم كاسات باسباتشي بسعر 19 ريال بدلاً من 25 ريال، ومكنسة كهربائية بدون كيس اريتي بسعر 139 ريال بدلاً من 309 ريال وقلاية كليك أون 1500 واط بسعر 179 ريال بدلاً من 319 ريال.

ايضا توفر عروض هايبر بنده خصومات علي محضرة طعام أي تي سي بسعر 189 ريال بدلاً من 295 ريال، وخلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال وعجانة مولينكس 599 ريال بدلاً من 949 ريال، وعصارة جيباس 119 ريال بدلاً من 189 ريال وقطاعة جيباس بسعر 59 ريال بدلاً من 99 ريال وقلاية بدون زيت فيليبس بسعر 712.50 ريال بدلاً من 1425 ريال ومكواة تيفال بسعر 65 ريال بدلاً من 99 ريال ومايكروويف جيباس بسعر 199 ريال بدلاً من 275 ريال.