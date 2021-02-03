نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الحفاضات حتي 9 فبراير 2021 دللي طفلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على الحفاضات ومهرجان دللي طفلك من بنده من أهم التخفيضات التي ينتظرها الكثير من الأمهات لكي يحصلون على كافة مستلزمات الطفل من حفاضات ومنتجات عناية بالطفل وكافة منتجات النظافة ونعرض لكم في هذا الموضوع جميع عروض بنده علي الحفاضات والتي تطلقها بنده تحت عنوان دللي طفلك فهي تقدم كافة مستلزمات الأطفال الهامة بأسعار مميزة للغاية.

عروض بنده على الحفاضات

عروض بنده على الحفاضات تشمل الكثير من مستلزمات الاطفال مثل كلوت ولادي أو بناتي عناية مميزة باميرز بسعر 100 ريال بدلاً من 153.50 ريال، وحفائض للأطفال بامبرز عناية مميزة بسعر 107.50 ريال بدلاً من 215 ريال، وحفائض للأطفال بيبي جوي العبوة الضخمة بسعر 54.95 ريال بدلاً من 70.95 ريال وحفائض للأطفال بامبرز العبوة العملاقة بسعر 59.95 ريال، وحفائض للأطفال بامبي صندوق جامبو بسعر 36.95 ريال بدلاً من 61.50 ريال، وكلوت بامبي صندوق جامبو بسعر 80.95 ريال بدلاً من 123 ريال، وحفائض للأطفال هجيز عناية اكثر بسعر 160 ريال بدلاً من 240 ريال، وكلوت هجيز العبوة الاقتصادية بسعر 44.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال، وحفائض للأطفال فاين بيبي العبوة الكبيرة بسعر 78.95 ريال بدلاً من 97.50 ريال، وحفائض للاطفال دكتور بيبي العبوة الإقتصادية بخصم 40%.

من ضمن عروض بنده علي الحفاضات عروض مميزة علي كافة مستلزمات الطفل مثل مناديل مبللة للأطفال بسعر 69.95 ريال بدلاً من 96.70 ريال، ومناديل مبللة النظافة المثالية للأطفال بسعر 33.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال ومناديل مبللة للأطفال بامبرز بسعر 18.50 ريال بدلاً من 37 ريال ومناديل مبللة للأطفال كريمي ايفي بيبي بسعر 32.95 ريال بدلاً من 65.90 ريال ومناديل مبللة للأطفال بيور بسعر 29.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال، ومناديل مبللة للأطفال بيبي جوي بسعر 22.95 ريال بدلاً من 31.50 ريال