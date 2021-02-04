نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية وتخفيض يصل الى 21% على الجوالات والأجهزة اللوحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية، تشارك أسواق هايبر بندة بالسعودية بالأعمال المجتمعية ومن أبرز البرامج التي تقوم بها أسواق هايبر بنده التعاون مع جمعية الأطفال المعوقين “دع الباقي لهم” وقدمت الجمعية أكثر من 10 ملايين ريال للأطفال المعوقين في السنوات القليلة الماضية، وقد قدم هذا الدعم التدريب إلى بالإضافة إلى المشروع المخصص لإنشاء مركز جديد للأطفال المعوقين في مكة المكرمة، تمت الإشارة إلى أكثر من 3300 طفل بـ “بنود تبرع العملاء” والتي تضمنت أكثر من 10 تدريبات ساهمت في التوظيف. هذا بالاضافة الى عروض أسواق بنده المعتادة أمثال عروض الالكترونيات في هايبر بنده و عروض بنده للجوالات، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، بنده اليوم و تخفيضات بنده، تخفيضات بنده اليوم و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، وغيرها. عروض بنده للجوالات والتي بدأت من اليوم 3 فبراير وتستمر لمدة أسبوع عروض هايبر بنده وصل حديثاً هاتف نوكيا 2.4، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 32 جيجابايت، فقط مقابل 399 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم آبل أيباد 8، واي فاي، سعة داخلية 32 جيجابايت، فقط مقابل 1599 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة هواوي ميديا باد تي 10، شبكة الجيل الرابع 4 جي، فقط مقابل 599 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال سعودي.

عروض الالكترونيات في هايبر بنده تابلت لينوفو 65.5 إم، شبكة الجيل الرابع، سعة داخلية 64 جيجابايت، فقط مقابل 699 ريال سعودي بدلاً من 879 ريال سعودي. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض بنده للجوالات هاتف سامسونج A41، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الخامس 5جي، سعة داخلية 128 جيجابايت، فقط مقابل 1399 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم هاتف سامسونج A21s، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 64 جيجابايت، فقط مقابل 699 ريال سعودي بدلاً من 829 ريال سعودي.

عروض بنده جدة وصل حديثاً هاتف سامسونج A12، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 64 جيجابايت، فقط مقابل 599 ريال سعودي.

بنده اليوم و تخفيضات بنده هاتف هواوي Y9A، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 128 جيجابايت، فقط مقابل 1099 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية وتخفيض يصل الى 21% على الجوالات والأجهزة اللوحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.