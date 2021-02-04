نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده لمدة أسبوع على الأجهزة الكهربائية أو حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده لمدة أسبوع ؛ حيث ينفرد هايبر بنده بتقديم أفضل العروض والتخفيضات على الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والشاشات بمختلف أنواعها، فضلًا عن قسائم الشراء وقسائم خصم فورية على السلع والمنتجات المختلفة، وذلك في الفترة من 21 جمادى الثاني وحتى 27 جمادى الثاني 1442 هـ في جميع فروع أسواق بنده المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

أحدث عروض هايبر بنده لمدة أسبوع على الأجهزة الكهربائية

تشمل عروض هايبر بنده لمدة أسبوع مختلف الأجهزة الكهربائية التي لا يكاد يخلو منزل منها، سواء بالنسبة للغسالة أو الثلاجة أو المكنسة بالإضافة إلى مبرد المياه الذي أصبح من الأجهزة الضرورية خاصةً في فصل الصيف، فضلًا عن الخلاطات ومحضر الطعام، وفيما يلي أسعار هذه المنتجات بالتفصيل:

ثلاجة كليك أون CK6002 سعة 48 لتر بسعر 339 بدلا من 459 SR، بينما سعر غسالة كليك أون سعة سبعة كيلو جرام 389 SR بدلا من 495 SR، كما يشمل العرض قلاية من كليك أون 1500 وات سعة 2.5 لتر بسعر 179 SR.

مكنسة كهربائية منAriete بسعر 139 بدلا من 309 SR .

مبرد مياه دورا بسعر 349 SR بدلا من 469 SR.

عصارة فواكه من جيباس بسعر 119 SR، وقطاعة الخضراوات بسعر 59 SR بدلا من 99 SR.

عجان سعة أربعة لتر من مولينكس بسعر 599 بدلا من 949 SR، وخلاط + مطحنة بسعر 119 SR بدلا من 189 SR، وغلاية مياه بسعر 99 SR بعد الخصم.

مايكروويف من جيباس سعة 20 لتر بسعر 199 بعد الخصم.

مكواة تيفال بسعر 65 SR، بينما سعر مكواة البخار من فيليبس 89 SR بعد الخصم.

قلاية فليبس بدون زيت بسعر 712.50 SR بدلًا من 1425 SR.

عروض هايبر بنده لمدة أسبوع على الشاشات

تشمل عروض هايبر بنده لمدة أسبوع شاشات التليفزيونات من مختلف الماركات؛ حيث يقدم تخفيضات حقيقة على شاشات توشيبا وسكاي وورث وإمبكس جلوريا، وفيما يلي المواصفات والأسعار:

تلفزيون سكاي وورث بسعر 1479 SR بعد الخصم، 55 بوصة كود UC 5500، بينما يصل سعر 65 بوصة 2399 SR.

تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1699 SR بدلًا من 2409 SR.

شاشة توشيبا 58 بوصة بسعر 1899 SR.

تلفزيون تي سي ال 50 بوصة بسعر 1399 SR، و 55 بوصة بسعر 1699 SR.

عروض هايبر بنده على الجوالات