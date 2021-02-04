شوف عروض بنده للجوالات اليوم وتنزيل يصل الى 50% على الهواتف الذكية طوال هذا الأسبوع.. بادر باللحاق حيث أن الكمية محدودة

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عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات اليوم، تشتهر أسواق هايبر بنده السعودية بكثرة تواجدها وانتشار فروع هايبر ماركت بنده في أرجاء المملكة العربية السعودية، وامتدت مجموعة أسواق بنده لتنتشر خارج حدود المملكة بعد أن ذاعت شهرة هايبر بنده ماركت من ناحية سد احتياجات عملاءها بجميع المنتجات المحلية و المستوردة و أيضا والأهم لكثرة عروض هايبر بندة و تخفيضاتها مثل عروض بنده للجوالات، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، و أيضا تخفيضات بنده اليوم، بالاضافة الى عروض الالكترونيات في هايبر بنده و تخفيضات هايبر بنده و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده و عروض هايبر بنده الطازج. عروض هايبر بنده على الجوالات عروض بنده للجوالات هاتف سامسونج Samsun A42 5G، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الخامس 5 جي، سعة داخلية 128 جيجابايت، شاشة بحجم 6.6 بوصة مربعة و كاميرا 8 ميجا بكسل فقط بسعر1399 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع هاتف هواوي Huawei Y7a 4G، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 128 جيجا بايت، شاشة بحجم 6.67 بوصة مربعة و كاميرا 20 ميجا بكسل، 4G RAM فقط بسعر769 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم هاتف هواوي Huawei Nova 7i 4G، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 128 جيجا بايت، شاشة بحجم 6.4 بوصة مربعة و كاميرا 16 ميجا بكسل، 8G RAM فقط بسعر 879 ريال سعودي بدلا من 1149 ريال. تخفيضات هايبر بنده اليوم عروض بنده جدة هاتف أونور Honor 10X Lite 4G، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 128 جيجا بايت، شاشة بحجم 6.67 بوصة مربعة و كاميرا 8 ميجا بكسل، 4G RAM فقط بسعر 759 ريال سعودي.

عروض الالكترونيات في هايبر بنده هاتف اتش تي سي ديزاير HTC Desire 12S 4G، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 32 جيجا بايت، شاشة بحجم 5.7 بوصة مربعة و كاميرا 13 ميجا بكسل، 3G RAM فقط بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 769 ريال.

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