شوف عروض مانويل جدة سارية حتي الثلاثاء 9 فبراير 2021

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عمر شويل - جدة عروض مانويل جدة الأسبوعية من العروض المميزة التي تستمر لمدة أسبوع حتى يوم 9 فبراير 2021 وتتوفر خصومات مانويل جدة على الخضروات الطازجة والكثير من المواد الغذائية والحلويات المميزة وتشهد عروض مانويل جدة خصومات كبيرة تصل حتى 60% مما يوفر للجميع فرصة كبيرة للاستفادة من أقوى الخصومات التي توفرها مانويل في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

عروض مانويل جدة

تضم عروض مانويل جدة الكثير من المنتجات المتنوعة الهامة التي يبحث عنها الكثير أبرزها هي الفواكة والخضروات والارز والزيت النباتي والجبن بانواع مختلفة مثل جبنة فيتا المانية وجبنة الفراودة قليلة الملح والدسم وجبنة عكاوي وجبنة دبل كريم وجبنة رومي مصري وجبنة شيدر حمراء وجبنة مدورة توبي وجبنة قشقوان ولبنة هنجاري وقشطة مصري ومربي تين وجبنة ريكفورت ومخلل لفت احمر وصدر دجاج مدخن وزيتون اخضر مصري تفاحي.

تشمل عروض مانويل جدة الكثير من منتجات النظافة الشخصية ومنتجات التجميل مثل مرطب شفاه ومزيل عرق بأنواع مختلفة وزيت مغذي وصبغة شعر وطين لتنظيف البشرة وغسول منعش للوجه وقناع للوجه نيفيا ومزيل مكياج العينين نيفا وكريم نيفيا ومرطب شفاه.

تضم عروض مانويل الكثير من انواع المخبوزات والحلويات مثل الكيكات الخاصة والمطبوعة وكيكة البرنسيسة وكيكة الفواكة المشكلة وتارت التفاح وسلطة مانويل وكاسات تشيز كيك وبيتزا وسط ومناقيش صغيرة وبقلاوة مشكل وغريبة مشكل وبسبوسة مصرية وبيتي فور مالح وشوكولاتة مكشوفة ومعجنات مانويل صغيرة ومعمول بالتمر وكيك دخن بالنمر وشابورة القمح مانويل وشابورة بحبة البركة والشمر امريكانا والكثير من انواع المخبوزات المختلفة التي يمكنك الحصول عليها من خلال مانويل جدة.