- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية المميزة و30,000 رابح في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم مجموعة بنده السعودية مهرجان عروض بنده للأسبوع الثالث على التوالي مع زيادة فرص الربح لـ30,000 رابح، حيث تتيح الفرصة للفائزين بالحصول على قسائم خصم فورية عند شراء المنتجات بقيمة 10 أو 20 أو25 ريال من قسائم الخصم التي يمكن للعميل الفوز بها، يتم اختيار الفائزين بصورة عشوائية وسوف يتم إعلام الرابح بفوزه من خلال شاشة الكاشير والفاتورة، ويتم الإعلان عن الرابح بعد الانتهاء من العملية الشرائية، كما حددت المجموعة صلاحية استلام قيمة العربة ابتداءً من الأربعاء 3 فبراير وحتى الثلاثاء 16 فبراير، تتضمن العروض كل جديد في مجال الأجهزة الكهربية والإلكترونية بأسعار حصرية رائعة، كما تتضمن العديد من التخفيضات على المواد الغذائية والسلع التموينية بالإضافة إلى الأسماك والمنتجات الطازجة وتوفر بنده أكثر 24,000 منتج في مختلف الفروع لسد احتياجات العملاء من المنتجات المختلفة.
عروض بنده وهايبر panda على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
تتضمن العروض هذا الأسبوع تخفيضات رائعة على الأجهزة الإلكترونية والجوالات والأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في أي بيت ومن بين المنتجات المعروضة:
- موزع مياه دورا بسعر 349 ريال بدلاً من 469 ريال، مع وجود توصيل مجاني.
- غسالة بتعبئة علوية كليك أون وزن 7 كيلو جرام، احصل عليها الآن بسعر 389 ريال بدلاً من 495 ريال.
- طقم قدور كوركماز تومبك 6 قطع بسعر 249 ريال بدلاً من 312 ريال.
-
- كليك أون ثلاجة 48 لتر بسعر 339 ريال بدلاً من 459 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي فقط بسعر 139 ريال بدلاً من 309 ريال.
- تابلت لينوفو إم 7 بسعر 439 ر.س بدلاً من 499 ر.س.
- مكواه بخار فيليبس بسعر 89 ر.س بدلاً من 119 ر.س.
-
- مكواه تيفال بسعر 65 ريال بدلاً من 99 ريال.
- خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال.
- محضرة طعام أي تي سي 400 وات متوفرة بسعر 189 ريال بدلاً من 295 ريال.
- عصارة جيباس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال.
- تليفزيون سكاي وورث احصل عليه الآن بسعر 2399 ريال بدلاً من 3066 ريال.
- تليفزيون تي سي إل متوفر بسعر 1399 ر.س بدلاً من 1899 ر.س.
- تليفزيون إمبكس جلوريا متوفر الآن بخصم ممتاز حيث يمكنك الحصول عليه بسعر 2409 ريال بدلاً من 1699 ريال.
-
- شاحن متنقل ميني واوو 2.600mAh بسعر 19 ر.س بدلاً من 35 ر.س.
- هواوي ميت باد تي 10 بسعر 599 ر.س بدلاً من 679 ر.س.
- الكاتيل 3 اكس بسعر 729 ر.س.
- هواوي واي 9 أي متوفر بسعر 1089 ر.س الجيل الرابع.
- أونور 10 أكس لايت متوفر بسعر 759 ر.س.
- سامسونج أي 42 متوفر بسعر 1399 ر.س.
- هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال، بدلاً من 1149 ر.س.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية المميزة و30,000 رابح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.