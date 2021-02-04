نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية المميزة و30,000 رابح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة بنده السعودية مهرجان عروض بنده للأسبوع الثالث على التوالي مع زيادة فرص الربح لـ30,000 رابح، حيث تتيح الفرصة للفائزين بالحصول على قسائم خصم فورية عند شراء المنتجات بقيمة 10 أو 20 أو25 ريال من قسائم الخصم التي يمكن للعميل الفوز بها، يتم اختيار الفائزين بصورة عشوائية وسوف يتم إعلام الرابح بفوزه من خلال شاشة الكاشير والفاتورة، ويتم الإعلان عن الرابح بعد الانتهاء من العملية الشرائية، كما حددت المجموعة صلاحية استلام قيمة العربة ابتداءً من الأربعاء 3 فبراير وحتى الثلاثاء 16 فبراير، تتضمن العروض كل جديد في مجال الأجهزة الكهربية والإلكترونية بأسعار حصرية رائعة، كما تتضمن العديد من التخفيضات على المواد الغذائية والسلع التموينية بالإضافة إلى الأسماك والمنتجات الطازجة وتوفر بنده أكثر 24,000 منتج في مختلف الفروع لسد احتياجات العملاء من المنتجات المختلفة.

عروض بنده وهايبر panda على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

تتضمن العروض هذا الأسبوع تخفيضات رائعة على الأجهزة الإلكترونية والجوالات والأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في أي بيت ومن بين المنتجات المعروضة: