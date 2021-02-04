نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ولفترة محدودة.. اليك الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية اليوم، في عام 2000 أصبحت أسواق العثيم السعودية شركة ذات مسئولية محدودة، ومع وصول معدل النمو إلى مستوى مرتفع، واصلت شركة أسواق هايبر العثيم تحقيق نمو إيجابي، مما أكد التطور الكبير في أعمال الشركة، في عام 2006 تمت إعادة هيكلة شركة سوق العثيم لتصبح شركة قابضة من الشركات المدرجة: شركة أسواق عبدالله العثيم المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة تأسست في عام 2008 في السوق المالية السعودية “تداول”.

تقدم أسواق عبد الله العثيم عروضا ترويجية مبهرة مثل عروض العثيم الطازج اليوم و مهرجان الطازج العثيم، عروض الجوالات في العثيم و تخفيضات العثيم و عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم الاسبوعية و عروض العثيم ليوم الخميس و عروض العثيم اليوم الاثنين، و غيرها الكثير.

عروض العثيم لهذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض العثيم صانع الطعام جيباس 4×1، فقط مقابل 112 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية مقلاة السيف الصحية برو، سعة 9 لتر، بقوة 1800 وات، فقط مقابل 449 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين فرن كليك أون كهربائي فقط مقابل 239 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم ميكرويف السيف سعة 20 لتر، فقط مقابل 239 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين قدر ضغط هومر كهربائي، فقط مقابل 199 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم فرن هومر كهربائي، سعة 23 لتر، فقط مقابل 129 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم غلاية كليك أون استيل مقابل سعر 39 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم خلاط نيكاي مع مطحنة هدية، فقط مقابل 49.95 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم