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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ولفترة محدودة.. اليك الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية اليوم، في عام 2000 أصبحت أسواق العثيم السعودية شركة ذات مسئولية محدودة، ومع وصول معدل النمو إلى مستوى مرتفع، واصلت شركة أسواق هايبر العثيم تحقيق نمو إيجابي، مما أكد التطور الكبير في أعمال الشركة، في عام 2006 تمت إعادة هيكلة شركة سوق العثيم لتصبح شركة قابضة من الشركات المدرجة: شركة أسواق عبدالله العثيم المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة تأسست في عام 2008 في السوق المالية السعودية “تداول”.
تقدم أسواق عبد الله العثيم عروضا ترويجية مبهرة مثل عروض العثيم الطازج اليوم و مهرجان الطازج العثيم، عروض الجوالات في العثيم و تخفيضات العثيم و عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم الاسبوعية و عروض العثيم ليوم الخميس و عروض العثيم اليوم الاثنين، و غيرها الكثير.
عروض العثيم لهذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية
- عروض العثيم صانع الطعام جيباس 4×1، فقط مقابل 112 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعية مقلاة السيف الصحية برو، سعة 9 لتر، بقوة 1800 وات، فقط مقابل 449 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين فرن كليك أون كهربائي فقط مقابل 239 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم ميكرويف السيف سعة 20 لتر، فقط مقابل 239 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين قدر ضغط هومر كهربائي، فقط مقابل 199 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم فرن هومر كهربائي، سعة 23 لتر، فقط مقابل 129 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم غلاية كليك أون استيل مقابل سعر 39 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم خلاط نيكاي مع مطحنة هدية، فقط مقابل 49.95 ريال سعودي.
عروض هايبر العثيم
- العثيم ماركت اكتساب قدر طهي أرز بانيكس استانلس، فقط مقابل 74.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده عصارة حمضيات بانيكس، فقط مقابل 79.75 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم غلاية ماء بانيكس، سعة 1.8 لتر، فقط مقابل 59.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه مقلاة بطاطس بانيكس، فقط مقابل 175 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بطانية راشيل نفرين، وزن 6 كيلو جرام، فقط مقابل 97.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بيالات شاي كاسا بونيتا 85 مل، فقط مقابل 6.50 ريال سعودي.
- اسعار العثيم شنطة سفر ماي ترافل ترولي، مقاس 20 بوصة بسعر 84 ريال سعودي، مقاس 24 بوصة بسعر 104 ريال سعودي، مقاس 28 بوصة بسعر 124 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ولفترة محدودة.. اليك الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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