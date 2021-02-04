مسابقة شبه طبي 2021 www.formation.sante.gov.dz

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق التسجيلات في مسابقة شبه طبي اليوم الخميس 4 فيفري 2021 وفقا لإعلان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الخاص بفتح على أساس الاختبارات للالتحاق بوظائف مساعد جراح أسنان ومساعد التمريض للصحة العمومية وأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، للمترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة “العلوم الطيعية” .

وأوضحت الوزارة أن بداية التسجيل وإيداع الملفات في مسابقة شبه طبي 2021 يبدأ اعتبارا من اليوم الخميس عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، على أن تنتهي التسجيلات يوم 24 فيفري الجاري، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المقبولين يوك بتاريخ 1 مارس المقبل، وحددت الوزارة تاريخ إجراء المسابقة يوم 11 مارس .

وأشارت الوزارة إلى أن الناجحين في مسابقة شبه طبي 2021 سيخضعون لتكوين متخصص لمدة 24 شهرا، أما بالنسبة للوثائق المطلوبة في ملف التسجيل فهي كما يلي :

شهادة مدرسية

كشف النقاط

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

بطاقة إقامة

استمارة معلومات

موقع التسجيل في المسابقة من هنا http://www.sante.gov.dz/formation.html

موقع التسجيل في مسابقة شبه الطبي تم فتحه منذ قليل لتلقي طلبات تسجيل المترشحين إلا أنه بطيئ نتيجة الضغط الشديد على سيرفر الموقع، لذلك يرجى محاولة التسجيل أكثر من مرة .