شوف عروض الجوالات في جرير والأجهزة الالكترونية والشاشات الذكية والمفاجأة.. تخفيض يصل الى 55%

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عروض جرير للجوالات

تمتلك مكتبات جرير مجموعة من الجوالات الحديثة المتوفرة بخصومات هائلة ومنها:

عروض الجوالات في جرير جوال الكاتيل 2020*3 بسعة 128 جيجا بايت باللون الأسود والأخضر الجيل الرابع متوفر بسعر 649 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات جوال هونر 9A بسعة 64 جيجا بايت باللون الأسود ميدنايت وأرزق فانتوم وأخضر ثلجي الجيل الرابع متوفر بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 605 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير جوال هونر 9 اكس لايت بسعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع باللون الأسود والأخضر والأرجواني فانتوم متوفر بسعر 719 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات جوال هونر أي 10 بسعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق فانتوم الجيل الرابع متوفر بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال سعودي

هاتف هواوي ميت 30 برو بسعة 256 جيجا بايت باللون أسود والفضي سبيس بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً من 3939 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هواوي برو 40 سعة 256 جيجا بايت باللون الأسود الجيل الخامس بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 4099 ريال سعودي.

أقوى عروض جرير للجوالات و شاشات التليفزيون

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