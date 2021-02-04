نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين اليوم الأجهزة الكهربائية من 4 حتى 6 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز شركة رنين اليوم بااقوي الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع الأدوات المنزلية مثل ثلاجة باب زجاج اسود 14 قدم نوفروست ديجيتال، وخلاط 2 مطحمة 500 وات، وتكييف حصان بارد، تكييف حائطي انفرتر سمارت بارد، وبوتاجاز 5 شعلة إستانلس فري ستاند وبوتاجاز شعلة، وبةتجاز 4 شعلة، ديب فريزر راسي 7 درج نوفروست ديجيتال إستانلس، وثلاجة 2 باب نوفروست، وديب فريزر أفقي، وغسالة ملابس فوق أوتوماتيك 9 كيلو، وغسالة ملابس فول أوتوماتيك 7 كيلو، وسخان كهرباء، وسخان مياه غاز طبيعي إستانلس اتوماتيك، سخان مياه غاز طبيعي 10 لتر ديجيتال.

عروض رنين اليوم

تشمل شركة رنين اليوم عروض هائلة على جميع الأجهزة الكهربائية هذا الأسبوع مثل رسيفر، ومكواة بالبخار قاعدة من السيراميك، ومكنسة 200 وات بكيس أتربة، وكبة لحوم وخضروات 500 وات بشفرات مزدوجة استانليس، ومكنسة تيدا 200 وات باجليس، واستاند شاشة ثابت، وفرن 45 لتر، وطعام اوداسيو 38 وظيفة، وشفاط مطبخ، وخلاط 500 وات، ، وسخان كهرباء ديجيتال، ويتوفر غير ذلك من الأجهزة الكهربائية والمنتجات الاخري من شركة رنين حيث تعد شركة رنين من أكبر الشركات في الوطن العربي الذي يذهب الناس لشراء مستلزماتهم منها.

خلاط 2 مطحنة 385 جنيه.

تكييف حائطي 2,25 حصان 9499 جنية.

تكييف حائطي 3 حصان 10999 جنية.

تكييف حائطي انفرتر سمارت 1,5 حصان بارد 9599 جنية.

بوتاجاز 5 شعلة 4299 جنية.

بوتجاز 5 شعلة استانلس فري ستاند 6199 جنية.

بوتاجاز 4 شعله 2099 جنية.

ديب فريزر راسي 7 درج نوفروست ديجيتال استانلس 7699 جنية.

ثلاجة 2 باب نوفروست 8099 جنية.

غسالة ملابس فوق اوتوماتيك 9 كيلو 3849 جنية.

ديب فريزر افقي 3940 جنية.

غسالة ملابس فول اوتوماتيك 5999 جنية.

سخان كهرباء 1049 جنية.

سخان مياه غاز طبيعي 6 لتر استانلس اتوماتيك 1399 جنية.

سخان مياه غاز طبيعي ديجيتال 1635 جنية.

سخان كهرباء 65 لتر ديجيتال 1955 جنية.

رسيفر 225 جنية.

مكواة بالبخار قوة 2س400 وات قاعدة من السيراميك 449 جنية.

مكنسة 2000 وات بكيس اتربة 1249 جنية.

كبة لحوم وخضروات 500 وات بشفرات مزدوجة استانليس 275 جنية.

مكنسة تيدتا 2000 وات باجليس 899 جنية.