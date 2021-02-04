نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام عد عشري و سبب تسمية نظام عد عشري بهذا الاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد بعض الأنظمة الرياضية التي دوما ما تشكل مشكلة لا حل لها وخصوصاً لدي الأمهات، حيث تواجه الأم صعوبة في شرح فائدة هذا النظام وكيف يمكن التعامل معه، وأحد تلك الأنظمة الرياضية نظام عد عشري والذي يعد ضمن الأنظمة الرياضية المهمة والتي يصعب شرحها للطفل بطريقة بسيطة، وهنا تحديدا تكمن المشكلة، لأن الأم لا تستطيع أن توضح للطفل النظام بطريقة بسيطة، وهنا جاء دورنا حيث نقدم الطريقة المبسطة لهذا النظام لتستطيع الأمر شرحه لطفلها.

نظام عد عشري

يُعد من الأنظمة المستخدمة بجميع المسائل الرياضية وهذا ما يجعله النظام الأهم في المسائل الحسابية والرياضية، والسبب في تسمية هذا النظام بنظام العد العشري هو أن أصابع اليد هي الأساس بالعملية الحسابية والرياضية حيث نعتمد عليها في العد والجمع والطرح وغيرها من العمليات الحسابية ولقد جاء تسمية نــظام الـعد العـشري بهذا المسمى طبقا لعدد أصابع اليد، حيث يملك الإنسان بيده 10 أصابع وبهذا أطلق عليه نظـام العد العـشري.

ويبدأ نظام العد من 0 وإلى الرقم 9، ويعد الرقم 10 من الأرقام المركبة، في حين كنا نستخدم فيه الرقم 1 كأول عدد طبيعي.

سبب تسمية نظام عد عشري بهذا الاسم

ولم يكن السبب الوحيد في تسمية النظام بهذا الاسم هو عدد أصابع اليد الواحدة بل جاءت أيضاً نسبة إلى العدد المستخدم في النظام ألا وهو الرقم 10، والذي يملك 10 أشكال تتمثل الأعداد به مهما زادت.

كما يعد نـظام العد من أنظمة العد الموضعية، ومقدار الرقم يختلف باختلاف موضعه بداخل العدد.

ولكي تقوم بحساب مقدار الرقم بالنظام العشري عليك أن تجد مجموع ضرب كل الأوزان التي يقع الرقم بخانتها داخل العدد.

وفي الواقع توجد أنظمة عد كثيرة والتي يمكن أن تتكون من أقل أو أكثر من 10 أرقام، ولكن ما جعل النظام العشري أحد الأنظمة الرياضية العالمية هو أن الإنسان يملك 10 أصابع بيده، ومن بداية العد وإلى الآن تم استخدام الرقم 10 ليدل على أصابع اليد كما استخدمت بعض الرموز الأخرى التي تدل على الأرقام الأكبر.