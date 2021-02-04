انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. مفاجآت مسابقة الحلم 2021 في أكبر موسم على الإطلاق 3.5 مليون دولار وطريقة الإشتراك الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان رسمياً عن تفاصيل أولية عن مسابقة الحلم 2021، وأكد الإعلامي مصطفى الآغا أن هناك مفاجآت كبيرة جداً في حلم هذا العام 2021، وأشار الأغا أن من ضمن المفاجآت، أن هذا العام هو الموسم الأكبر على الإطلاق، حيث أن قيمة الجوائز هذا العام 3.5 مليون دولار بزيادة نصف مليون دولار عن العام السابق.

مفاجآت مسابقة الحلم 2021 في أكبر موسم على الإطلاق

وأضاف الأغا أن هذه السنة هي مرور 15 سنة على الحلم، ووعد بوجود مفاجآت كثيرة وكبيرة ومذهلة، مشيراً إلى أنه العام الماضي وخلال عيد الأم هناك من ربح نصف مليون دولار بالإضافة إلى كيلو ذهب، مؤكداً في هذا العام مفاجآت أكبر، كما عرض الإعلامي مصطفى الأغا طريقة الإشتراك في ظل شكاوى البعض بأنه لا يوجد رقم لدولته أو ليس عنده رقم دولي.

ولكيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021، قال الأغا أنه من ضمن مفاجآت هذه العام أنه وبدايةً من اليوم لا يوجد رسائل SMS، ولن فقط تنزيل “إم بي سي دريم” والإشتراك عبر التطبيق، فقط عليك الدخول على https://mydream.mbc.net/، وكتابة رقم هاتفك ثم الضغط على زر إشتراك.

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وأضاف الإعلامي مصطفى الأغا أنه يتمنى الفوز للجميع ويذكر العديد من القصص المؤثرة في مسابقة الحلم، مؤكداً أن الجوائز غيرت حياة العديد من الأشخاص، واستشهد بقصة حاتم حسن هيكل الذي المصري الذى عانى من مرارة الغربة، وبإشتراكة تغيرت حياته.