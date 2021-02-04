نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات العثيم بالسعودية لشهر فبراير وتصل نسبة العرض حتى 25% في المقال التالي
عمر شويل - جدة يوجد آلاف من الأسواق في المملكة العربية السعودية والتي توفر جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن ومن أشهر تلك الأسواق أسواق العثيم والتي تُنسب إلي عبدالله العثيم وتعتبر سلسلة متصلة من أقوي السلاسل ويوجد حوالي 190 فرع في أنحاء المملكة وتتنوع تلك الفروع ما بين هايبر أو سوبر ماركت وتمتد في أكثر من دولة أخري ولم تقف طموحات شركات ومنافذ العثيم فقط على ذلك حيث يسعي إلي أن يكون أسم العثيم في جميع دول العالم ويقدم مجموعة تخفيضات هائلة في تلك الفترة للعام الجديد 2021 على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية.
عروض تخفيضات العثيم بالسعودية لشهر فبراير 2021
تتميز المملكة العربية السعودية بمجموعة من المنافذ التجارية الضخمة مثل هايبر بنده والعثيم الذي يعد من أكثر الماركات التجارية التي تحقق أعلي نسبة مبيعات في جميع الفروع على مستوى السعودية ويُرجع ذلك لثقة المواطنين القوية في هايبر العثيم، وتعتبر هذه العروض مفيدة للمواطنين عن طريق شراء كميات كبيرة من المنتجات اللازمة بأسعار بسيطة غير مكلفة و للتعرف على أسعار المنتجات داخل العروض و بالضريبة المضافة يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.
أسعار منتجات العثيم بالسعودية:
- تبلغ وجبة كباب الحلة من كندوز بسعر 130 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 144 ريال سعودي.
- يبلغ لانشون اللحيمي الشهير بالسعودية بسعر 18 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 23 ريال سعودي.
- تبلغ الجبنة الفيتا بسعر 30 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 34 ريال سعودي.
- تبلغ مكعبات كندوز بطعم الخضار بسعر 115 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 139 ريال سعودي.
- تبلغ الرنجة المغلفة بسعر 48 ريال سعودي داخل العرض بدلاً 50 ريال سعودي.
- يبلغ المفروم من كندوز 109 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 139 ريال سعودي.
- تختلف قيمة العروض والخصومات من منتج لآخر حتى أن بعض المنتجات تصل قيمة العرض إلى 25% هذه العروض ممتدة إلي آخر الأسبوع الجاري.
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