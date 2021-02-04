شوف نون السعودية خصومات 40% علي جوالات ايفون وهواوي بادر بالشراء الآن

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عمر شويل - جدة نون السعودية ، خصومات noon السعودية دائما أفضل أسعار وأفضل العلامات التجارية المشهورة مع إتاحة فرصة الشراء بالتقسيط عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض احدث عروض و خصومات نون علي جوالات آبل ايفون وهواوي في المملكة العربية السعودية خصومات تصل حتي 40% تسوق وتمتع بالشراء من موقع نون مع افضل تجربة للشراء والشحن السريع noon أسرع، أسهل، أفضل مع ارجاع مجاني ضد أي عيوب أو خطأ في توصيل منتجك الذى طلبته تابعوا معي بعض الخصومات في السطور القليلة القادمة.

خصومات نون السعودية علي جوالات آبل ايفون كاش وبالتقسيط

Iphone 12 Mini مع فيس تايم سعة داخلية 64 جيجا بايت لون أزرق الجيل الخامس 5G بسعر 3079 ريال سعودي بينما تبدأ خطة الدفع الشهري بالتقسيط من 257 ريال سعودي شهريا.

مع فيس تايم سعة داخلية 64 جيجا بايت لون أزرق الجيل الخامس 5G بسعر 3079 ريال سعودي بينما تبدأ خطة الدفع الشهري بالتقسيط من 257 ريال سعودي شهريا. Iphone 12 Pro Max مع فيس تايم بسعة داخلية 128 جيجا بايت الجيل الخامس 5G لون أزرق بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي بينما تبدأ خطة الدفع الشهري بالتقسيط من 417 ريال سعودي شهريا.

مع فيس تايم بسعة داخلية 128 جيجا بايت الجيل الخامس 5G لون أزرق بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي بينما تبدأ خطة الدفع الشهري بالتقسيط من 417 ريال سعودي شهريا. ايفون 12 برو ماكس مع فيس تايم سعة داخلية 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5G لون فضي بسعر 5489 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهري بالتقسيط تبدأ من 485 ريال سعودي شهريا.

مع فيس تايم سعة داخلية 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5G لون فضي بسعر 5489 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهري بالتقسيط تبدأ من 485 ريال سعودي شهريا. ايفون XR مع فيس تايم سهة تخزين داخلية 64 جيجا بايت الجيل الرابع 4G بسعر 2329 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهري باللتقسيط تبدأ من 195 ريال سعودي شهريا.

مع فيس تايم سهة تخزين داخلية 64 جيجا بايت الجيل الرابع 4G بسعر 2329 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهري باللتقسيط تبدأ من 195 ريال سعودي شهريا. Iphone 12 Mini مع فيس تايم سعة داخلية 128 جيجا بايت لون أزرق الجيل الخامس 5G بسعر 3549 ريال سعودي بينما تبدأ خطة الدفع الشهري بالتقسيط من 296 ريال سعودي شهريا.

مع فيس تايم سعة داخلية 128 جيجا بايت لون أزرق الجيل الخامس 5G بسعر 3549 ريال سعودي بينما تبدأ خطة الدفع الشهري بالتقسيط من 296 ريال سعودي شهريا. ايفون 11 برو ماكس مع فيس تايم لون أخضر سعة داخلية 256 الجيل الرابع بسعر 4299 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهري بالتقسيط تبدأ من 359 ريال سعودي شهريا.

خصومات Noon السعودية علي جوالات هواوي

هواوي ميت 40 برو ثنائي الشريحة سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت لون أسود الجيل الخامس بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4099 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهرية بالتقسيط تبدأ من 300 ريال سعودي شهريا شامل قيمة الضريبة المضافة.

ثنائي الشريحة سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت لون أسود الجيل الخامس بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4099 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهرية بالتقسيط تبدأ من 300 ريال سعودي شهريا شامل قيمة الضريبة المضافة. هواوي y9a ثنائي الشريحة سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 1125 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهرية بالتقسيط تبدأ من 94 ريال سعودي شهريا شامل قيمة الضريبة المضافة.

ثنائي الشريحة سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 1125 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهرية بالتقسيط تبدأ من 94 ريال سعودي شهريا شامل قيمة الضريبة المضافة. هواوي نوفا 5T ثنائي الشريحة سعة داخلية 128 جيجا بايت الجيل الرابع مه ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت بسعر 1137 ريال سعودي بينما خطة الدفع الشهرية بالتقسيط تبدأ من 94 ريال سعودي شهريا شامل قيمة الضريبة المضافة.

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