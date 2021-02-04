نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم من 3 حتى 9 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز شركة أسواق العثيم الأسبوعية بخصومات وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الحلويات مثل كرواسون بالزبدة ميني، وكيك فانيليا شرائح، وتورتة كرنفال وسط، وكوكيز الشوكولاتة ديلوكس، وبسبوسة بالمكسرات ديلوكس، ومعجنات مشكلة، وبقلاوة حجاب بالقشطة، وكعك سمسم، وزود كرواسون شوكولاتة، وزود بسكويت بالتمر، وزود دونات شوكولاتة، وويتوقر أيضا جميع أنواع المكسرات مثل لوز ني، وزبيب، وفصفص دوار الشمس ليمون، وفول مجروش صغير، وهيل زدني، قهوة برازيلي، وقهوة برية عربي وسط.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي تخفيضات اليوم وتعد شركة أسواق العثيم من أكبر الشركات في الشرق الأوسط التي يذهب الناس إليها ويحضرون مسلتزمتهم منها الأسبوعية والتي هي تتكون من جميع أنواع الفواكه والخضروات مثل قرع عسلي، وبرتقال عصير، وبخاري حمراء، وجزر مستورد، وفلفل حار أخضر، وفلفل أصفر، وفلفل بارد أخضر، وبصل أحمر، وملفوف محشي ويوجد أيضا جميع أنواع الأجبان مثل جبن الزهار فيتا وجبن تشيز لاند براميلي، وجبن الوادي قريش، وجبن رومي مصري تشيز، ولانشون الفلة بقر، وخلطة زبدة إمارتي، ولبنة تشيز لاند كاملة الدسم، وجبن زدني كريم، وجبنة كريمة هالي، وجبن بوك موزاريلا مبشور، وجبن ثلاث بقرات بيضاء كاملة الدسم، وجبن كرافت شيدر علب، وجبن بوك كاسات كريم.

جبن المراعي كريم 19.95 ريال.

تونه حدائق 9.95 ريال.

قهوة نسكافية كلاسيك 15.95 ريال.

صابون تايد 41.95 ريال.

دجاج دو مجمد 109.95 ريال.

حليب المراعي بودرة 44.95 ريال.

ارز الشعلان بسمتي 59.95 ريال.

مفروم بقر برازيلي 22.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم 32.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بالعظم 25.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بدون عظم 31.95 ريال.

لحم غنم سواكني بالعظم 47.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم 35.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم 45.95 ريال.

ملفوف محشي 1.95 ريال.

جزر مستورد 4.25 ريال.

بصل احمر 4.25 ريال.

فلفل حار اخضر 3.45 ريال.

فلفل اصفر 7.95 ريال.

فلفل بارد احمر 7.95 ريال.

قرع عسلي 1.45 ريال.

برتقال عصير 2.75 ريال.

تمر انتاج النخيل رطب سكري 10.95 ريال.

عجينة تمر 4.95 ريال.

تمر سوبر خلاص الاحساء 3.95 ريال.

تمر عجوة المدينة 18.95 ريال.

تمر صفعي 10.95 ريال.

تمر مجدول 10.95 ريال.

كعك سمسم 12.95 ريال.

زود كرواسون شوكولاته 4.95 ريال.

زود بسكويت بالتمر 14.95 ريال.

زود دونات شوكولاته 6.95 ريال.

كوكيز الشوكولاتة 19.95 ريال.

بسبوسة بالمكسرات 14.95 ريال.

بقلاوة حجاب بالقشطة 22.50 ريال.

فول مجروش صغير 5.50 ريال.

سميد خشن 4.75 ريال.

فاصوليا بيضاء 11.95 ريال.

لوز ني 30.50 ريال.

زبيب 10.50 ريال.