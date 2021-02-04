نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات و عروض العثيم الاسبوعية و58% تخفيضات على السلع الغذائية والمنزلية والخضروات من مهرجان الطازج العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات و عروض العثيم الاسبوعية، إليكم أفضل عروض وتخفيضات أسواق العثيم لهذا الأسبوع، حيث أن المتجر عبدالله العثيم كل يوم يفاجئ المستهلكين بكثير من العروض المتجددة والمستمرة من أسواق عبد الله العثيم التي يمكن أن يستفيد منها عدد كبير من العملاء الذين لا يقبلوا إلا استخدام المنتجات التي يقوم متجر هايبر العثيم مول بتقديمها بأقوى العروض وأعلى الخصومات. كما اعتدنا فهناك عروض العثيم الاسبوعية و مهرجان الطازج العثيم، تخفيضات العثيم وعروض العثيم اليوم الاثنين، عروض الجوالات في العثيم و عروض العثيم الالكترونية و عروض العثيم مول عموما. عروض العثيم الاسبوعية تحتوي العروض على مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع المختلفة: عروض العثيم 2 كرتونة دجاج دو مجمد 10* 100 جرام بسعر 109.95 ريال سعودي بدلاً من 154.95 ريال سعودي

سوبر ماركت العثيم عبوة زيت نخلتين نباتي بلاستيك 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية 3 علبة حليب المراعي بودرة 2000 جرام مع 25% زيادة بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من أن تكون بسعر 71.25 ريال سعودي

عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين 3 كيس أرز الشعلان مرة بسمتي 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 77.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين عرض خاص على ربطة جبن المراعي كريم 2*500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال سعودي

اسواق العثيم جدة 3 علب تونة حدائق كاليفورنيا خفيف 170 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 20.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم 3 علبة قهوة نسكافية كلاسيك 200 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي

اسواق العثيم اكتساب مسحوق تايد مركز أصلي 3 كيلو جرام بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 97.95 ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم و عروض العثيم الاثنين يقدم العثيم الكثير من عروض التوفير على المواد الغذائية: عروض اسواق العثيم كيلو قرع عسلي بسعر 1.45 ريال سعودي، كيلو برتقال عصير بسعر 2.75 ريال سعودي، كيلو فلفل حار أخضر 3.45 ريال سعودي

عروض العثيم الرياض اليوم كيلو فلفل أصفر بسعر 7.95 ريال سعودي

عروض هايبر العثيم كيلو فلفل بارد أحمر بسعر 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم كيلو فلفل بارد أخضر بسعر 3.75 ريال سعودي

عروض العثيم جده كيلو ملفوف محشي بسعر 1.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب كيلو جزر مستورد بسعر 4.25 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات و عروض العثيم الاسبوعية و58% تخفيضات على السلع الغذائية والمنزلية والخضروات من مهرجان الطازج العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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