شوف عروض هايبر بنده بخم يصل الى 50% على الأجهزة المنزلية ومستلزمات المطابخ الأساسية.

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية، تشتهر أسواق بنده Panda بمنتجاتها التجارية (Panda)، والتي تُباع فقط في أسواق هايبر بنده، و قد حازت شركة هايبر ماركت بنده على جائزة الأمير نايف عام 2005، وحصلت بندة على جائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية عام 2005، وجائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة في الشرق الأوسط عام 2006، وجائزة سوبر براند، لأن بنده هي الأقوى في تقديم المنتجات ذات العلامات التجارية لتكسب ثقة عملائها. ومن ناحية أسواق بندة فهي تغدق على المستهلكين بالعديد من العروض مثل عروض شاشات هايبر بنده و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده و عروض هايبر بنده للجوالات، وامكانية الإشتراك في بطاقة توفير بنده، عروض الالكترونيات في هايبر بنده و تخفيضات بنده مع عروض هايبر بنده هذا الاسبوع وغيرها الكثير. عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية عروض بنده اليوم فقط من بنده قلاية كليك أون، بقوة 1500 وات، سعة 2.5 لتر، فقط مقابل 179 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.

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